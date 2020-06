López Obrador destaca la inclusión de derechos laborales en el T-MEC

México, 30 jun (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este martes la inclusión de derechos laborales en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que entrará en vigor el miércoles.

"Ya se incluye lo laboral, el que se proteja a los trabajadores, que haya democracia sindical. Esto tiene que ver con mejores condiciones salariales y con mejores condiciones laborales, con más prestaciones para los trabajadores en México", destacó en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Ese apartado, que llevó a México a acometer una reforma laboral progresiva que culminará en 2022, es uno de los de mayor preocupación para los empresarios mexicanos, obligados a reformular su relación con los empleados.

Los incumplimientos a estas normativas laborales y sindicales podrían comportar sanciones comerciales e incluso el embargo de algunas mercancías en la frontera.

"No es que van a venir a inspeccionarnos de cómo se trata a los trabajadores en México. No es así. En todo caso y en todo momento se tiene que respetar nuestra soberanía, pero sí hay un acuerdo para crear comisiones de los tres países para que no se violen los derechos laborales", explicó el mandatario.

El T-MEC contempla dos mecanismos de respuesta a las posibles controversias, uno estándar entre Gobiernos y el novedoso Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR), que es de aplicación directa de un Gobierno a una planta o conjunto de plantas, que solo podrá actuar en materia sindical y podrá sancionar en menos de seis meses.

López Obrador valoró el T-MEC como un "buen acuerdo" y recordó que "quedó a salvo el derecho a decidir" sobre el petróleo mexicano.

Después de que entre en vigor el tratado este 1 de julio, el presidente mexicano irá a Washington a hacer una visita, todavía sin fecha fija, a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

López Obrador ya defendió este martes su viaje y dijo que llega en "un momento muy oportuno" porque ayudará a la recuperación económica, pese a que la oposición le acusa de poder ayudar a Trump con su presencia en este año electoral.

Este martes, el mandatario repitió su propósito de celebrar el tratado en tierras estadounidenses, donde descartó reunirse con el candidato demócrata Joe Biden.

"No sería correcto hablar con candidatos porque es una visita de trabajo", zanjó.