Argentino Zerito asegura que Furious Gaming se pone metas pequeñas en la LLA

México, 1 jul (EFE).- El argentino Tomás 'Zerito' Colangelo, carrilero superior de Furious Gaming, aseguró este miércoles que su equipo se puso metas pequeñas en el Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) y por ello pudo conseguir victorias ante el campeón All Knights y subcampeón Isurus.

"Nos pusimos metas más pequeñas y empezamos a trabajar mejor. Yo no entro pensando en que tenemos que ganar el juego, sino en jugar y hacer las cosas bien, así todos mis compañeros y por eso creo que nos fue bien la semana pasada", dijo.

Furious, último puesto en la clasificación en el Apertura 2020, logró sus primeras dos victorias en el Apertura al derrotar en la semana 2 de la LLA a All Knights e Isurus.

Zerito, quien debutó en la LLA el torneo pasado, fue nombrado el jugador más valioso de la jornada y formó parte del equipo de la semana, junto a sus compañero, el también argentino Nicolás 'Nobody' Ale.

"Nuestro objetivo es llegar a la segunda fase de la etapa de grupos y después veremos, no estamos pensando en playoffs, no creo que nos corresponda, por más que hallamos salido un 2-0 en un fin de semana", agregó Zerito.

La calavera, una de las organizaciones de eSports argentinas con más tradición, lucha de inicio en el Clausura por evitar descender a las ligas nacionales.

Después de sólo conseguir dos triunfos en el Apertura y despedir a su entrenador argentino Rodrigo 'Onur' Dalmagro, la escuadra contrató como técnico al colombiano Andrés "Wikko" Legarda, quien era coach en Rainbow7.

"Estamos más tranquilos en cómo afrontamos las partidas y más que nada fue por la incorporación de Wikko y Pirata (Julián Goyeneche, manager de la escuadra). Nos ayudaron en cuanto a convivencia, Pirata aporta en la gaming house y a nosotros como grupo", explicó Zerito.

Junto al cambio de estratega, Furious contrató al jungla coreano Kim 'Dragonminkim' Yong-min y dio de baja al uruguayo Santiago 'Xypherz' de León, al ecuatoriano Jairo 'Zelt' Urbina y al chileno Juan 'Zeicro' Fierro.

"Las primera semana nos costó el lenguaje (de español a inglés por Dragonminkim), pero no solo perdimos los juegos por el lenguaje, no es que de una semana a la otra nos comunicamos mejor. Sí influyó, pero no fue solo el lenguaje, sino errores, entre ellos algunos míos", concluyó el argentino.