Bottas sorprende a Hamilton y Mercedes sigue dictando

Hamilton: "Demostramos que seguimos siendo el mejor equipo"

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), séxtuple campeón del mundo de Fórmula Uno, que saldrá segundo este domingo en el Gran Premio de Austria, el primero del Mundial, manifestó este sábado en el Red Bull Ring de Spielberg que cree que demostraron que siguen "siendo el mejor equipo".

Hamilton, de 35 años, que perdió por sólo 17 milésimas la oportunidad de elevar a 89 su propio récord histórico de 'poles' en la F1, efectuó estas declaraciones después de ser sorprendido por su compañero de equipo, el finés Valtteri Bottas, que saldrá el primero de nuevo en una primera fila íntegra de Mercedes.

"Felicito a Valtteri", manifestó Hamilton nada más bajarse de su 'flecha de plata', que luce negra -al igual que su mono y su casco- en Austria, en señal de oposición frontal al racismo, con el campeón inglés ejerciendo de destacado activista a raíz del brutal asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis (Minesota, EEUU). "Éste ha sido un buen arranque de la temporada y estoy contento de estar aquí", recalcó.

"Creo que demostramos que seguimos siendo la mejor escudería. Somos abiertos y amables con todo el mundo dentro del equipo", explicó el excéntrico y espectacular campeón de Stevenage, que no renunciará este domingo a buscar su octogésima quinta victoria en la categoría reina.

"Somos un equipo unido. Y por eso mejoramos siempre", apostilló Hamilton, que el año pasado superó al quíntuple campeón mundial argentino Juan Manuel Fangio y ahora está a sólo un título de igualar al 'Kaiser', cuya plusmarca de victorias (91) también podría empatar o superar esta misma temporada.

El británico negó haber tenido problemas con el tráfico en la calificación.

"No, no. No me molestó el tráfico. Sólo que en la cuarta curva vi que había una polvareda, pero luego comprobé que Valtteri (Bottas, que se salió de pista en su último intento, lo que no le hizo perder la 'pole') había vuelto a pista", manifestó el séxtuple campeón mundial de F1.