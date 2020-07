Puente acepta que la falta de concentración fue clave en el revés del Atlas

Guadalajara (México), 5 jul (EFE).- El entrenador del Atlas, Rafael Puente, aceptó que la falta de concentración y la baja de un jugador positivo de la COVID-19 afectaron el funcionamiento del equipo en revés 2-0 ante el Guadalajara en la Copa por México.

"Un déficit en la concentración nos ha costado caro, y hoy no fue la excepción desafortunadamente porque las capitaliza el rival", dijo el estratega en videoconferencia de prensa tras el partido.

Atlas debutó en la Copa con una derrota ante su acérrimo rival en el estreno de ambos en el torneo previo al Apertura 2020 del fútbol mexicano.

El viernes el conjunto rojinegro confirmó que uno de sus jugadores dio positivo a la COVID-19 y se mantendrá dos semanas en aislamiento.

"La realidad es que sí nos termina por condicionar la ausencia", añadió el entrenador.

Puente destacó que el equipo tuvo cosas positivas en su regreso a las canchas tras 110 días sin disputar un partido y mostró capacidad para ser agresivo en la presión y tuvo una idea clara del planteamiento que se buscaba en cancha.

El técnico aseguró que quedó satisfecho con el desempeño que tuvo el argentino Ignacio Malcorra que se incorporó como uno de los refuerzos para el torneo Apertura 2020.

En cuanto al nuevo fichaje, el ecuatoriano Renato Ibarra Puente reveló que podría no figurar en el once titular del próximo partido amistoso debido a que no ha podido entrenarse con el resto del equipo.

"Malcorra demuestra que es un futbolista que tiene categoría y experiencia y de Renato habrá que esperar, a penas ayer fue su primer trabajo con el grupo, mañana, hoy es un tanto prematuro (pensar en alinearlo)", señaló.

El conjunto rojinegro se enfrentará al Mazatlán el próximo martes en el quinto partido de la Copa.