Padres de niños con cáncer en México siguen a la espera de fármacos

México, 7 jul (EFE).- Padres de niños con cáncer en México siguen a la espera de una solución clara antes el problema de falta de medicamentos oncológicos tras reunirse en las últimas horas con autoridades de la Secretaría de Saluda y la de Hacienda.

"La situación sigue igual, entrampada, los niños siguen sin medicamentos", dijo este martes a Efe Israel Rivas, papá de un niño con cáncer que suma más de dos años exigiendo abasto de medicamentos para su pequeño.

El también activista destacó que durante la reunión del lunes en la noche, la Oficial Mayor de la Hacienda recibió a una comisión de padres de familia a quienes argumentó que tienen comprados los medicamentos pero que existe un problema de distribución.

Del mismo modo, el padre dijo que les aseguraron que a nivel internacional existe un desabastecimiento de medicamentos oncológicos y es esa la razón por la que algunos de los fármacos no han llegado al país. "Pero esto es mentira", expresó Rivas.

Aceptó que la adquisición de medicamentos oncológicos no es fácil.

Sin embargo, pidió que las autoridades acepten que no han podido encontrar una solución "que nos digan (que no hacen las compras) porque no sabían hacerlas y ver para adelante y buscar soluciones".

Destacó que las autoridades se han enfocado en echar la culpa a directores de los hospitales "pero a nosotros no nos interesa quién tiene la culpa, sino que nuestros hijos tengan sus medicamentos", afirmó.

Rivas señaló que será el próximo miércoles cuando vuelvan a reunirse con las autoridades para revisar las compras realizadas recientemente "con contratos y claves y ver qué está pasando".

Además, destacó que acordaron crear una comisión de padres "para ver por qué no hay medicamentos.

"Que la sociedad civil lleve la batuta de esta comisión porque no nos queda de otra", aseveró.

La crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la forma de comprar las medicinas impuestos por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018.