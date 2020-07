El uruguayo Siboldi afirma que Cruz Azul busca un central por izquierda

México, 7 jul (EFE).- El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, aceptó este martes que su equipo aún está en busca de un defensa central zurdo que venga a complementar la línea defensiva de 'La Máquina'.

"Hay una realidad: en la defensiva estamos buscando un central zurdo y que además pueda cumplir con la posición de lateral momentáneo, por ese lado; no para sacar a alguien, sino para complementar. Si no encontramos ese perfil seguiremos esperando", confesó el técnico.

El estratega explicó que por eso Cruz Azul contrató al centrocampista uruguayo Ignacio Rivero, quien jugaba para Xolos, donde jugó como titular tanto el Apertura 2019 como las 10 jornadas del Clausura 2020, antes del parón por el COVID-19.

"Nacho tiene una gran ventaja, puede jugar en varias posiciones, por eso adquirimos a ese jugador, Nacho nos va a aportar mucho y vino por precauciones, por las lesiones que pueden llegar, tenemos, por ejemplo, la de Pablo, a quien no queremos apresurar en su regreso".

El paraguayo Pablo Aguilar, central titular de Cruz Azul, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en febrero pasado y Siboldi comentó que esperan su vuelta a la cancha en tres o cuatro meses, de ahí la necesidad de buscar gente para la defensa.

"Pablo estará para septiembre u octubre, pero mientras teníamos que prever esa situación y aunque no hemos encontrado ese central zurdo que necesitamos, sí encontramos a alguien como Nacho, un jugador versátil que nos va a ayudar mucho", agregó.

En caso de que no encuentren nada en el mercado, el timonel aseveró que se siente satisfecho con el plantel que tiene.

"Si no llega nadie de todas maneras estamos contentos con este plantel, además de los jóvenes que tenemos acá. Creo que vamos en camino de consolidar la cantera, estamos mejorando mucho", admitió.

Aunque el estratega reconoció su gusto por trabajar con jóvenes, dijo que tampoco se trata de ponerlos sin las bases que luego les permitan consolidarse en el máximo circuito.

"A mí me gusta mucho trabajar con jóvenes, pero ojo, no se trata de hacer debutar jóvenes por debutar, no lo hago para que quede en mi currículum que hice debutar a tal número de chicos, yo busco que el jugador llegue, juegue en primera división y luego se mantenga", concluyó.