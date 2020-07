El uruguayo Gorriarán asegura que por sus compañeros fue el mejor recuperador

Torreón (México), 7 jul (EFE).- El uruguayo Fernando Gorriarán, centrocampista del Santos Laguna del fútbol mexicano, afirmó este martes que gracias al trabajo de sus compañeros fue líder recuperador de balones en la liga mexicana y así pretende seguir.

"Siempre me he caracterizado por eso, a mí me toca recuperar los balones, pero mis compañeros me ayudan y que tengas compañeros que se sacrifiquen es gratificante, espero poder seguir así en el torneo que se viene", confesó Gorriarán.

En el Clausura 2020, que se suspendió en la fecha 10 por el COVID-19, el volante uruguayo fue el líder recuperador de balones de la liga con 26, estadística que el jugador atribuyó a su adaptación al sistema de juego del entrenador, su compatriota, Guillermo Almada.

"Conozco bien al profe, hay un grupo unido, que hoy sufre por ponerse a tono en la pretemporada, pero luego nos vamos a ver beneficiados en los partidos de liga con el gran fondo físico que vamos a obtener", puntualizó el surgido en River Plate de Uruguay.

La capacidad defensiva de Gorriarán en esas 26 recuperaciones se unen a los 69 rechaces defensivos y 39 juegos aéreos ganados en el Clausura 2020, aunque no limita su aporte ofensivo, en el que se destacan sus 18 remates a portería y una asistencia para gol.

Para el torneo de Apertura 2020, el volante comentó que Santos tiene un grupo sólido con refuerzos a los que él y sus compañeros deben ayudar a una rápida adaptación.

"Veo al grupo unido, sólido, con refuerzos que vinieron a sumar, son grandes personas y a nosotros como grupo acoplado nos corresponde integrarlos de la mejor manera para que se adapten rápidamente".

Según el volante, ésa será la clave para empezar a cosechar resultados positivos desde el inicio del torneo que tiene programado su inicio para el próximo 24 de julio.

"Será fundamental la adaptación de todo el grupo para ganar desde la primer fecha y luego engancharnos y empezar hilar triunfos".

Fernando Gorriarán destacó su estancia en Santos, donde presumió tienen al mejor cuerpo técnico.

"Yo estoy muy cómodo acá, la afición es lo máximo, tengo grandes compañeros y al mejor cuerpo técnico, por lo que ahora, lo que a uno le toca es ganar cosas importantes que es lo que nos falta", concluyó.