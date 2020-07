Issey Miyake y Ungaro, clásicos sin complejos

Con un "fashion film" de nueve minutos, el japonés Issey Miyake ha decidido plasmar el universo de básicos "Homme Plissé" de la colección primavera-verano 2021, "Meet you new self", en la que ha primado la valentía del color. EFE. Foto cedida.

Con un "fashion film" de nueve minutos, el japonés Issey Miyake ha decidido plasmar el universo de básicos "Homme Plissé" de la colección primavera-verano 2021, "Meet you new self", en la que ha primado la valentía del color. EFE. Foto cedida.

Con un "fashion film" de nueve minutos, el japonés Issey Miyake ha decidido plasmar el universo de básicos "Homme Plissé" de la colección primavera-verano 2021, "Meet you new self", en la que ha primado la valentía del color. EFE. Foto cedida.

Con un "fashion film" de nueve minutos, el japonés Issey Miyake ha decidido plasmar el universo de básicos "Homme Plissé" de la colección primavera-verano 2021, "Meet you new self", en la que ha primado la valentía del color. EFE. Foto cedida.