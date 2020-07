Tena acepta que Chivas está lejos de su mejor nivel

Guadalajara (México), 11 jul (EFE).- El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Luis Fernando Tena, afirmó este sábado que su equipo está lejos de tener el mejor nivel futbolístico y debe trabajar en la adaptación de los jugadores a dos semanas del Apertura 2020.

"Estamos lejos del mejor nivel, pero es hasta cierto punto normal por tanto tiempo de no jugar. Hay jugadores que van agarrando su ritmo más rápido y otros a los que les va costando más trabajo y estos partidos sirven para darnos cuenta de eso", dijo en videoconferencia de prensa.

Este sábado las Chivas derrotaron por 1-3 al Mazatlán y logró su pase a semifinales en el torneo Copa por México disputan ocho equipos de la liga mexicana.

El técnico afirmó que el equipo ha mejorado en comparación con el partido ante Tigres del miércoles pasado, pero aún debe trabajar en hacer más fluida la circulación de la pelota para no dejar llegar al rival.

Guadalajara enfrentará a un rival por definir a mitad de semana en la Ciudad de México, situación que preocupa al cuerpo técnico y la directiva por la posibilidad de contagios de la COVID-19.

Aseguró que el club podría tomar una medida similar a la de Tigres par evitar contagios que consiste en no pernoctar en hotel y regresar a Guadalajara después del partido.

"Claro que nos preocupa contagiarnos, la idea es hacer lo que ha hecho Tigres, que viene, juega y se regresa a Monterrey. Es una buena opción hacer lo mismo si ganamos, el domingo otra vez con la misma logística", aseguró.

Tena reveló que el centrocampista Eduardo López no estuvo en el equipo titular ni en la banca contra Mazatlán FC debido a que presentó síntomas de la COVID-19.

"No quisimos arriesgar y lo regresaron a su casa, mañana le harán otra prueba de COVID-19, pero el chiste era que no estuviera aquí y no contagiara a nadie", detalló.

Tena afirmó que el delantero José Juan Macías tiene amplias posibilidades de ir a jugar a Europa, por lo que han comenzado a darles minutos a otros atacantes que puedan cubrir el puesto.

"Puede irse en cualquier momento, es una realidad si llega una buena oferta. Le hemos estado dado juego porque hay la posibilidad de quedarse, pero iremos dándole más juego a los otros delanteros porque tenemos que prever, no se puede garantizar que se vaya a quedar todo el torneo", concluyó.