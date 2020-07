Briseño afirma que Chivas está obligado a figurar entre los 4 del Apertura

Guadalajara (México), 15 jul (EFE).- El defensa de las Chivas de Guadalajara Antonio Briseño afirmó este miércoles que el equipo está obligado a figurar entre los primeros cuatro mejores del torneo Apertura 2020 y lograr la clasificación a la liguilla.

"Tenemos que clasificarnos a liguilla, sí o sí, y la única manera para lograrlo es estar en los primeros cuatro lugares, es una obligación estar entre los ocho mejores", dijo el jugador en videoconferencia de prensa.

El defensor se refirió al trabajo físico que los jugadores hicieron en casa por casi tres meses durante la pausa del fútbol mexicano y dijo que será un factor para que el equipo llegue al 100 % de su capacidad al inicio de la liga el próximo 24 de julio contra el León.

"Desde el partido pasado contra Mazatlán se vio un avance extraordinario, el equipo está más coordinado. Estamos al ciento por ciento para jugar contra el América pero vamos a llegar mucho mejor cuando juguemos contra el León", expresó.

El conjunto rojiblanco disputará este jueves la semifinal del torneo amistoso Copa por México contra su acérrimo rival el América sin la presencia de su entrenador, Luis Fernando Tena, quien dio positivo por la COVID-19.

Briseño aseguró que el plantel no puede evitar hacer jugadas cuerpo a cuerpo en cancha para cuidarse de un posible contagio del nuevo coronavirus, pues eso quitaría la esencia del fútbol.

"No podemos estar pensando que por la pandemia no puedo estar cerca del jugador, sería un error fatal para cualquier jugador porque sabes que el fútbol no es de metros, sino que es de centímetros la diferencia entre meter o sacar un gol o llegar a una jugada a tiempo", explicó.

El equipo viajará en vuelo chárter a la Ciudad de México para disputar el partido contra América y regresará ese mismo día a Guadalajara, con la intención de evitar más contagios.

El centrocampista Fernando Beltrán consideró que el desgaste del viaje no será un factor para que el equipo tenga un bajo rendimiento y consideró que este tipo de protocolos podrían prevalecer durante el torneo regular.

"No creo que sea problema, sabemos que tenemos que estar más descansados, comiendo mejor por el viaje y la espera para el partido, nos tenemos que acostumbrar, no sabemos si vamos a estar haciendo esto todo el torneo", expresó.