El uruguayo Siboldi afirma que su Cruz Azul terminará con fantasmas y mitos

México, 17 jul (EFE).- El uruguayo Robert Siboldi, entrenador del Cruz Azul mexicano, advirtió este viernes que bajo su mando La Máquina terminará con los fantasmas y mitos que les ha representado la sequía de títulos de Liga desde hace 23 años.

"Tenemos calidad, talento, motivación y ese objetivo claro de conseguir por fin el campeonato; nos fortalece esa ilusión, tenemos que vencer esos fantasmas y mitos que representa la fase final para este equipo", manifestó el timonel en videoconferencia.

El más reciente campeonato de Liga que consiguió Cruz Azul fue en 1997, desde entonces La Máquina ha llegado a seis finales, mismas en las que ha caído.

Ante la media docena de finales perdidas, medios de comunicación y aficionados le han acuñado al equipo el verbo "cruzazulear": fallar en el último momento, por su tendencia a perder de manera dramática en los minutos finales, algo que Siboldi aseguró va a cambiar.

"Antes nos quedábamos callados, hoy somos un equipo importante que busca estar en finales con una gran afición que tenemos que defender a muerte y cuando alguien quiera imponernos cosas no lo vamos a permitir", enfatizó el uruguayo.

Aunque Siboldi no quiso puntualizar en qué etapa o proceso anterior Cruz Azul perdió ese carácter, sí se mostró dispuesto a modificarlo.

"No puedo hablar de procesos anteriores, pero si no había en otros procesos ese carácter y personalidad pues lo teníamos que retomar ahora porque este club así ha sido históricamente, de no doblarse nunca, de pelear hasta el último minuto", agregó.

El estratega uruguayo precisó la manera en que su equipo deberá buscar ese cambio para el Apertura 2020.

"La intención es salir a ganar en cualquier cancha, no estando colgados del arco con marrullerías, Cruz Azul no es para eso, es un equipo para tener siempre la última opción de gol. Por eso queremos transmitir la sensación de que vamos por el gol desde que inicia el partido", dijo.

Para concretarlo, Siboldi subrayó lo importante que es el apoyo de la afición sin importar la ciudad donde se paren.

"Tenemos que mostrar carácter y personalidad y no defraudar el apoyo de nuestra gente, porque a donde vamos siempre hay gente de Cruz Azul", concluyó.