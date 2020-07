José María de Tavira aclara que "El Candidato" no tiene mensaje de denuncia

México, 22 jul (EFE).- El actor mexicano José María de Tavira aseguró en una entrevista con Efe que "El Candidato", la serie que protagoniza y que vio la luz el pasado 17 de julio, no tiene ningún mensaje de denuncia aunque pueda haber pequeñas similitudes con algunos personajes reales de México.

La producción, que cuenta con 10 capítulos y se puede ver a través de Amazon Prime Vídeo, está teniendo muy buena recepción entre el público pero muchos han querido relacionarla con la realidad política turbulenta de México, ya que aparecen policías, políticos y criminales.

Si bien puede haber surgido ciertas similitudes y hubo detalles de personas de la vida real que se tomaron para la serie, de Tavira asegura que se trata de pura ficción.

"No hay ningún mensaje, es una serie muy en el estilo de todas las series de policías y ladrones de la televisión (....) No tiene ningún mensaje de denuncia ni ganas de darle una lección a nadie, es una serie hecha para que lo pases muy bien y veas los diez capítulos de una sola sentada", detalló el actor.

El creador de "El Candidato" es Peter Blake, quien tiene una larga carrera en Estados Unidos escribiendo series de policías, ladrones, criminales y políticos y esta, aseguró el intérprete mexicano, es una serie más en su trayectoria.

"La diferencia es que esta está situada en la Ciudad de México, usamos edificios y calles de la ciudad y hay personajes que le pueden dar cierto eco a algunos personajes de la vida real mexicana", terminó.

En la serie, Wayne Addison (James Purefoy) es un veterano de la CIA que regresa a la Ciudad de México para derrocar al narcotraficante más poderoso del país: Rafael Bautista (Joaquín Cosío), quien había sido incluso su amigo.

En su misión, Wayne comienza a sospechar que Lalo Izaguirre (José María de Tavira), el político más progresista y honesto de la Ciudad de México es el mensajero del miedo de Bautista.

Desde entonces surgen una serie de situaciones de tensión para comprobar si esto es cierto, por lo que la serie se convierte en un drama de dos civilizaciones colisionando.

UN PERSONAJE QUE APORTA

Y precisamente esta intriga y la dualidad de Izaguirre es lo que, consideró De Tavira, le aporta más como actor, ya que para él este tipo de personajes "son muy ricos de interpretar, tienen mucha carne y son placenteros" porque suelen "jugar a dos o tres bandas".

Por eso, al intérprete le toca contar los secretos desde la oscuridad, desde lo que no se dice. Pero aunque a De Tavira le gusta trabajar sus personajes más allá de lo que se muestra en la serie cuando hay tiempo, considera que a veces se corre el peligro de saturarlos.

"Hay personajes que tienen tanto que les sucede en la cabeza que luego es mejor ser absolutamente fresco y no cargarte demasiado porque puede ser que lo hagas complejo o lo exageres por tratar de aparentar algo no tan importante, pero son cosas que uno aprendiendo con los años", consideró.

La oportunidad de dar vida a uno de los personajes principales de la serie le llegó al mexicano de una forma bastante habitual, a través de un cásting y así le ha sucedido con muchos otros proyectos ya que, consideró, no es que tenga un método concreto para elegir a sus personajes, sino que se va adaptando a la vida y a las circunstancias.

"Normalmente en un país como México uno hace teatro por placer, televisión por dinero y cine cuando se puede. En la vida uno va tratando de escoger proyectos con mejor calidad, que te paguen mejor y personajes que te gustan más pero a veces las opciones están limitadas a lo que la realidad te ofrece", concretó.

Aun así, este es un proyecto que ha disfrutado mucho y sobre el que está deseando conocer las opiniones de audiencias de los casi 200 países que podrán verla.

Dijo que a este tipo de proyectos le gustaría volver cuanto antes, cuando termine la pandemia, algo que está esperando con ansia pero sin querer lanzarse mientras tanto al "streaming" como lo han hecho muchos otros actores.

"Yo la verdad es que he estado recluido en el bosque y tampoco le he entrado a nada de todos los intentos que se han estado haciendo de algunas cosas de teatro por 'streaming'. No es una idea que me atraiga mucho. Entiendo que cuando la gente lleva cuatro meses en su departamento necesita empezar a buscarle y lo hace. Yo por fortuna no vivo encerrado, vivo en el bosque y no le encuentro mucho chiste", terminó de Tavira.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/3gL6uyK). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.