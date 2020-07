2-0. Cruz Azul vence al Santos Laguna en el debut de ambos en el Apertura

Contenido relacionado

Uruguayo Almada dice que se va con impotencia por derrota ante Cruz Azul

México, 25 jul (EFE).- El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Santos Laguna del fútbol mexicano, declaró este sábado, luego de la derrota de su equipo 2-0 contra Cruz Azul en el Apertura, que se va con impotencia por la derrota y la expulsión que sufrieron.

"Es una desventaja grande jugar con un hombre menos desde tan temprano y eso me deja con impotencia porque estábamos teniendo el control y nos costó el partido, después me quedo con el esfuerzo de mis jugadores que se entregaron", señaló el técnico.

Guillermo Almada se refirió a lo que afectó al planteamiento de su equipo la expulsión del zaguero Hugo Rodríguez al minuto 14 del juego por un pisotón sobre el delantero uruguayo de Cruz Azul, Jonathan "Cabecita" Rodríguez.

"Estaba resbaloso el campo por la lluvia y eso trae consecuencias, no he visto la jugada de la expulsión, pero lamentablemente nos afectó porque dejamos de dominar y luego nos vino el gol de desventaja y, aunque mejoramos, ya no pudimos igualar", enfatizó el uruguayo al final del duelo.

Santos se fue al descanso con el 1-0 en contra bajo una pertinaz lluvia y para la segunda parte le costó tener llegada hacia la portería local; al final terminó por recibir un gol más, situación que Almada insistió se desencadenó por la expulsión que sufrieron en la primera parte.

"Tenemos que mejorar situaciones puntuales porque no podemos permitirnos quedarnos con un hombre menos en partidos tan parejos en qué además teníamos el control; ahora tenemos que pensar de inmediato en el siguiente partido para corregir lo que hicimos mal y no repetirlo", aseveró.

El duelo correspondió a la jornada uno del Apertura 2020; Cruz Azul jugó como local en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, debido a que su casa, el Estadio Azteca, está sometida a una remodelación del alumbrado.

Para la jornada dos del torneo de Apertura 2020, Santos Laguna recibirá a las Chivas del Guadalajara el domingo 2 de agosto; de su lado, Cruz Azul visitará al Puebla al viernes 31 de julio.