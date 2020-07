La mexicana Arceo asegura que su oro panamericano es de lo mejor de su vida

Guadalajara (México), 27 jul (EFE).- La mexicana Mariana Arceo, campeona panamericana de pentatlón moderno, aseguró este martes que su victoria en los juegos continentales de 2019, cuyo aniversario celebró este día, fue de lo mejor de sus primeros 26 años.

"Ha sido de lo mejor de mi vida y lo he celebrado de la única forma posible, entrenándome. Por la mañana corrí unos 12 kilómetros a un ritmo de 4:20 minutos por kilómetro y realicé trabajo de fuerza, por la tarde trabajé las otras disciplinas", reveló a Efe la competidora originaria de Guadalajara, occidente del país.

El 27 de julio del año pasado Arceo ganó el concurso de pentatlón moderno de los Panamericanos con 1.392 puntos, delante de la estadounidense Samantha Achterberg (1.338) y la cubana Leidy Laura Moya (1.327), con lo que aseguró su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Aquel día me levanté a las siete de la mañana, desayuné poco, con pan, en la villa y estuve contenta porque sabía que podía hacer historia", recordó.

Aunque se impuso con autoridad, antes Arceo debió sobreponerse a obstáculos, como la ausencia de su entrenador en la delegación mexicana. El estratega tuvo que guiarla desde las gradas, lo cual le aumentó estrés a la experiencia de la deportista.

"En la competencia de natación estuve nerviosa, no había boleto para él; eso me desconcentró. No hice mi mejor tiempo, pero había acumulado ventaja en la esgrima el día anterior y mantuve el primer lugar", confesó.

Al recordar lo sucedido hace un año, la competidora reconoció que antes de la equitación, tuvo momentos de incertidumbre ante la interrogante sobre el tipo de caballo que le tocaría en el sorteo.

"Me dieron un bueno y las cosas salieron bien, luego sabía que si hacía todo como había entrenador en el tiro y la carrera iba asegurar la medalla de oro, aunque nunca me confié", aseveró.

Arceo fue la primera deportista olímpica de México recuperada de la COVID-19, que adquirió en un campamento en España. Hace algunas semanas ya se prepara a tope en Guadalajara, donde trata de mantener un buen nivel en las cinco pruebas de su deporte.

"Me entreno de la mejor manera, pero cada dos semanas me someto a pruebas del coronavirus; ha sido un proceso largo pero ya estoy trabajando bien, aunque lo asumo día a día", observó.

Arceo es la principal esperanza de América Latina para la prueba de pentatlón moderno de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Según los especialistas, si suma bueno puntos en la competencia de equitación, puede luchar por las medallas.

En Río 2016, México ganó una medalla de bronce en pentatlón moderno, de Ismael Hernández, retirado del deporte meses después.