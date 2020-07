Miguel Herrera asegura que el América siempre arranca para ser el campeón

Pachuca (México), 27 jul (EFE).- El entrenador del América, Miguel Herrera, afirmó este lunes, luego del triunfo de su equipo por 2-1 sobre el Pachuca que el cuadro azulcrema arranca para ser campeón del Apertura mexicano y, si no lo logra, es un fracaso.

"Siempre arrancamos para ser campeón y cuando el América no es campeón es fracaso, así es, ha sido y seguirá; nosotros lo vamos a seguir intentando. Hoy así lo hicimos, a pesar de que pudimos manejar mejor el juego, es una buena victoria de visitante", afirmó.

Herrera aprovechó el debut con triunfo para mandar un mensaje a la afición de las Águilas, a la que prometió buenos resultados.

"A la afición siempre le voy a prometer ganar y buenos resultados, ésa es la exigencia en este club. Lo vamos a hacer con el equipo que tengamos en la cancha, siempre vamos a saltar a ganar", subrayó en una videoconferencia.

El estratega mexicano desestimó las críticas de los medios de comunicación por los resultados de su equipo en la pretemporada ante sus más enconados rivales: perdió con Chivas y Cruz Azul y empató con Pumas.

"No me ocupan las críticas, me ocupa que cuando inicia el torneo el equipo dé resultados, y eso hicimos en este juego. Para mí, la pretemporada importa por el trabajo físico y por lo que queremos que el equipo logré y nada más", puntualizó.

Herrera puso como muestra el triunfo de visitante ante los Tuzos del Pachuca.

"Hicimos una buena pretemporada y hoy se demostró porque el equipo trabajó bien. Ganamos, sumamos tres puntos y la afición debe estar tranquila".

Miguel Herrera destacó la labor del colombiano Roger Martínez, quien a principio de año había mostrado interés por emigrar a Europa, pero ante la falta de ofertas tuvo que permanecer en el América.

"A Roger lo veo metido, hoy fue pieza fundamental, pero le dieron muchas patadas y por eso lo sacamos al final, marcó diferencia mientras estuvo en el campo y esperamos que siga conectado de esa manera", aseveró.

Para el sábado 1 de agosto, en la fecha dos del certamen América, recibirá al Tijuana y el Pachuca visitará a los Tigres.