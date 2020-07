Mario Bautista prepara concierto presencial y niega acusaciones de abuso

México, 28 jul (EFE).- El cantante mexicano de género urbano Mario Bautista se confesó emocionado de poder celebrar junto a sus seguidores un concierto presencial en la llamada "nueva normalidad" y habló sobre las acusaciones que recibió sobre abuso sexual en el que asegura que "es un caso cerrado" del que salió ileso.

"Esa situación ya se cerró, se aclaró el chisme y obviamente se concluyó legalmente. No me gusta salir a aclarar cosas que no son verdad, si hubiera sido verdad hubiera tenido que salir a decirlo, pero como no fue verdad no me quise involucrar en el más mínimo sentido", mencionó en conferencia de prensa Bautista después de haber sido acusado por cuatro jóvenes.

Bautista también aseguró que ni siquiera fue necesario que se abriera una carpeta de investigación.

"No existió nunca el caso. El tema se cerró al 100 % legalmente y no quiero tener una conversación sobre esto porque es una conversación fea, mediochismorrona que no me late (gusta)", aseveró.

Sobre su próximo concierto dijo que se encuentra emocionado de poder celebrar en vivo un concierto para sus fanáticos el próximo 14 de noviembre, día que él llama "día de las Bautisters", en honor a todas sus seguidoras.

"Lo que quise hacer este año es darle la mejor celebración porque no sabemos qué va a pasar en los siguientes años, si vamos a regresar a la normalidad o no, estamos en esa transición en la que todavía se puede hacer un show en la Arena Ciudad de México", aseguró.

El concierto del creador de "Baby girl" estará lleno de sorpresas e invitados especiales de los cuales aún no puede decir nada, pero también se espera que sea uno de los primeros conciertos presenciales que se lleven a cabo después del parón que han tenido los espectáculos tras la llegada del coronavirus a este país.

Y aunque espera que se pueda llevar a cabo tal y como está planeado, asegura que pase lo que pase celebrará el evento aún si se tiene que hacer como autoconcierto, en línea o como tenga que ser.

Sobre sus proyectos, el cantante dijo que estaba trabajando en un disco nuevo y en colaboraciones muy esperadas.

"Se vienen canciones muy duras, el próximo lanzamiento se llama 'Tequila', con el español Don Patricio, y se viene una colaboración con Piso 21", adelantó.

