Lavolpe: "En México los jugadores hacen lo que quieren"

Guadalajara (México) 1 ago (EFE).- El argentino Ricardo La Volpe, seleccionador de México en el Mundial de Alemania 2006, aseguró este sábado que en México los técnicos tienen mano suave y los jugadores suelen ser indisciplinados.

"Las grandes figuras son difíciles de disciplinar, sólo el 'Tuca' Ricardo Ferretti no tiene problema para manejar un equipo de figuras como Tigres, pero hay técnicos que son ligeros. En México los jugadores hacen lo que quieren", explicó a Efe el estratega.

Cuando La Volpe terminó su proceso con la selección mexicana en Alemania 2006, ocho jugadores del Tri emigraron al fútbol europeo, sin embargo esa inercia se frenó, lo cual el estratega interpreta como un problema de mentalidad.

Al referirse a figuras como los delanteros Carlos Vela o Javier Chicharito Hernández, que han preferido continuar sus carreras en el fútbol de Estados Unidos en lugar de Europa, La Volpe lo achacó al de confort.

"Sienten que es más fácil, ahí están seguros y sin presión; hay un problema de mentalidad, por eso Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo o Messi es Messi. Ellos tienen orgullo y quieren demostrar al mundo que son los mejores", dijo.

La Volpe reconoció que es preocupante que el delantero estelar de México, Chicharito Hernández, que ha jugado tres Mundiales con la selección, se haya decantado por firmar con el Galaxy de Los Ángeles en lugar de seguir en Europa.

"Anduvo de un lado a otro, pasó por el Real Madrid y Manchester United; quizá si seguía en Europa crecería en algún otro equipo, en cambio, se le hizo más fácil ir a Estados Unidos a ganar una fortuna, con una vida cómoda, a diferencia de Raúl Jiménez que crece en el Wolverhampton de Inglaterra", agregó.

Otro ejemplo que puso fue el de Hirving Lozano, atacante del Nápoles de la liga italiana de fútbol, quien tuvo discrepancias con el técnico Gennaro Gatusso.

"En México critican a Gatusso sin fundamentos. Acá Lozano era el crack ofensivo por la calidad que tiene, pero debe aprender nociones del fútbol moderno y Gatusso le dijo cosas, como cambiar de perfil, bajar a presionar o correr para tapar al rival; así empezó el problema", reveló.

Para La Volpe, el jugador mexicano debe entender la exigencia del fútbol europeo y adaptarse a los requerimientos.

Recordó que tras su paso en la selección mexicana, los jugadores que salieron al fútbol de Europa mostraron hambre por trascender, algo que no ve en los que emigran en la actualidad.

"Conmigo tampoco se pasó al quinto partido en un Mundial, pero se hizo un gran papel en Copa Confederaciones 2005 y se heredó un estilo con jugadores que abrieron al mercado europeo, todos fueron con hambre y ganas, pero ahora quieren estar sin presión, acá pierden un partido y se ríen, firman autógrafos. Todo es más ligero, en Europa es diferente", aseveró.

La Volpe opinó acerca de los entrenadores mexicanos que tampoco emigran y recordó que no tienen la oportunidad de ser vistos.

"Los técnicos mexicanos no salen porque no los ven. La Copa América o la Libertadores la miran en Europa, y México ya no está por cuestiones económicas o directivas. Fue un grave error dejar de asistir, cuando ya se tenía la invitación segura, pero parece que no se dan cuenta los dirigentes", concluyó.