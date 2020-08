México aplanó curva y evitó saturación pese a 50.000 muertos, dice presidente

Los Cabos (México), 7 ago (EFE).- Tras superar los 50.000 muertos por COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que México "aplanó la curva" de la epidemia y "evitó" la saturación hospitalaria por lo que descarta un cambio de estrategia.

"¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicieron bien los profesionales, los expertos en salud? Pues se aplanó la curva, sí nos llevó más tiempo, pero no se saturaron los hospitales, no ha habido casos de saturación de hospitales, nadie se ha quedado sin ser atendido", afirmó en su rueda de prensa matutina.

México alcanzó el día previo los 50.517 fallecidos y 462.690 contagios confirmados por COVID-19 tras cinco meses de la llegada de la enfermedad y dos meses de la "nueva normalidad", el plan de reactivación económica del Gobierno.

Con estos datos, México es el sexto país con más casos acumulados y el tercero con más fallecidos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

Pero el presidente argumentó que México, con casi 400 muertos por millón de habitantes, está por debajo de países como Reino Unido, Perú, España, Italia, Chile, Estados Unidos, Brasil y Francia en decesos en proporción a la población.

Además, López Obrador atribuyó parte de las defunciones a la prevalencia de diabetes, hipertensión y obesidad en México, el segundo país de la región con mayor índice de sobrepeso y obesidad.

El mandatario aseguró que, a diferencia de otra naciones, su Gobierno ha encargado la responsabilidad de la pandemia a un grupo de "eminencias" con "los mejores científicos del país".

"No hay en el mundo un equipo así, que esté manejando la pandemia, y gracias a ellos hemos podido enfrentar esta pandemia, no me gustan las comparaciones, siempre lo he dicho, porque no se pueden comparar las desgracias de los pueblos, pero en el concierto de las naciones afectadas por la pandemia, no hemos sido tan golpeados", apuntó.

El presidente ofreció su rueda de prensa desde Los Cabos, principal destino turístico del noroeste del país, en el estado de Baja California Sur.

Pese a la tendencia de la epidemia, el mandatario pronosticó una recuperación del turismo nacional para finales de año.

Reiteró que ya "pasó lo peor" tanto en la crisis sanitaria como la economía, tras la caída de 18,9 % del PIB nacional en el segundo trimestre del año y la pérdida de más de 1,1 millón de empleos formales por la pandemia.

De hecho, adelantó que se han creado 10.000 puestos de trabajo formales en lo que va de agosto, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Va a pasar esta pandemia, tiene que ceder, ya está sucediendo, aun con lentitud ya está bajando, quisiéramos que avanzáramos más, que desapareciera la pandemia, para que no se causaran sufrimientos, pero bueno, tenemos que enfrentar esta pandemia y lo estamos haciendo", declaró.