Ibrahim Ferrer Jr. ofrece tradición cubana y modernidad en concierto en línea

México, 7 ago (EFE).- El músico cubano Ibrahim Ferrer Jr. defiende la expansión de la música tradicional cubana, que se encuentra en un buen momento, pero comprende que tiene que integrarse con la modernidad, dijo a Efe, y eso demostrará este viernes con un concierto en línea.

"No hay que perder ese ritmo que nos ha llevado por los grandes caminos del mundo pero no me baso solo en música tradicional, tengo mucha juventud en el grupo y los veo que ellos crean sus tiempos y melodías y las voy mezclando", expresó Ferrer Jr., quien es además hijo de Ibrahim Ferrer, uno de los miembros del icónico grupo Buena Vista Social Club.

Y es precisamente en relación con la fama vigente de este grupo, que inició su actividad en 1995, que el cantante se siente feliz de que los sonidos cubanos sean escuchados en todo el mundo por personas de muy diversas edades.

"Qué lindo es que la juventud pueda oír esta música además de toda la demás, que tengan ese pedacito de tiempo para escuchar la música cubana de estos viejitos que pensaban que estaban retirados", aseguró contento.

Para él resulta muy importante que el bolero y el son, entre otros muchos ritmos cubanos, no mueran y que los músicos, como él, sigan trabajando y llevando esperanza a quienes los escucha.

"Que siga nuestra buena escritura y buenas letras y melodías que llegan al alma: el bolero le llega a la gente románticamente, el son para que la gente baile. Si la música está siendo tan oída y viva es porque no hemos perdido todavía ese ímpetu y esa felicidad de seguir creando nuestra música y exportándola", detalló.

UN MOMENTO PARA LA MÚSICA

Por esto, consideró que en el momento actual, en el que el mundo entero está experimentando cambios por la pandemia del coronavirus, la música juega un papel muy importante a pesar de las dificultades que están viviendo intérpretes, autores y todas las personas que trabajan en la industria.

Aún así, él continúa escribiendo en su casa y grabando lo que puede para que la rueda no se pare y, mediante conciertos como el que ofrecerá -que lleva por nombre "Una noche en La Habana", poder seguir vigente.

"Es igual que un motor que si no lo pones a funcionar todos los días o se oxida o se empasta. Es (la pandemia) algo que nos ha limitado en nuestra creación, pero si paras te mueres. Tenemos que brindarle esperanza a la gente, somos el eslabón que brinda alegría y esperanza a la gente", mencionó.

Y con su voz cálida y melosa que recuerda a los grandes intérpretes cubanos recorrerá éxitos de su país natal siempre con su toque personal aunque, reconoció, no es lo mismo cantarle al público "que te mira y te aplaude" que a una cámara.

Sin embargo, aseguró que este concierto en vivo tendrá toda la energía de los que hacía antes de la cuarentena junto a su gran banda y que la adrenalina también estará presente.

"Va a tener similitud con los conciertos de siempre y también será un poco distinto porque la costumbre es en vivo y esta vez va a ser a través de internet. Pero es un concierto que se tiene que hacer a todo lo que da, con carisma y con toda la adrenalina de un escenario, como si estuviésemos delante de 2.000 5.000 o 10 personas", aseveró.

Ferrer Jr. cuenta con una carrera musical de casi 20 años en los que se consolidó como uno de los nuevos representantes de los géneros tradicionales a la vez que los fusiona con latin jazz, sonidos afro, bossa nova o tango a través de su voz sonera.

Y esto ofrecerá en el espectáculo que tendrá lugar este viernes a partir de las 20.30 horas (01.30 GMT) y cuyas entradas están disponibles a través de E-Ticket.

