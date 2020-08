2-0. El paraguayo Escobar anota en triunfo de Cruz Azul sobre el León

Ambriz reconoce que Cruz Azul le ganó bien al León

México, 8 ago (EFE).- Ignacio Ambriz, entrenador del León del fútbol mexicano, afirmó este sábado, luego de la derrota de su equipo 2-0 ante Cruz Azul, que no pone pretextos en la descalabro porque 'La Máquina' les ganó bien.

"No voy a poner pretextos, hoy cometimos dos errores que nos costaron el partido, simplemente nos ganaron y no nos queda más que prepararnos para mejorar de cara al próximo partido", dijo el técnico mexicano en videoconferencia al finalizar el partido.

Ambriz explicó que no se puede frustrar ante la falta de contundencia de su conjunto.

"Me voy contento con el esfuerzo porque estuvimos encima, tuvimos un par de opciones para hacer el gol, pero no concretamos, no hay excusa, Cruz Azul nos gana bien. No me puedo frustrar por esta derrota, hay que ocuparse en jugar al fútbol que sabemos", reconoció el estratega.

Según el timonel, el gol de La Máquina en el minuto cuatro fue determinante para sus dirigidos.

"Generamos pocas opciones de gol, pero no es tanto para sentirme preocupado, ellos encontraron un gol tempranero y eso nos obligó a dejar espacios atrás; eso no avisa que debemos encontrar mejor entendimiento", aceptó.

Ambriz insistió en subrayar al descuido defensivo en ese gol tempranero a la causa por la cual no pudieron sobreponerse.

"El gol nos golpeó, tardamos como 20 minutos en agarrar la pelota, pero nunca tuvimos profundidad, tuvimos pocas opciones de gol. Para el segundo tiempo modificamos, quisimos abrir las bandas, pero Cruz Azul jugó bien y nos superó", aceptó.

A pesar de la derrota, el entrenador del conjunto leonés aseguró que se va tranquilo

"Estoy tranquilo porque este equipo me ha demostrado que puede y debemos tener calma porque tiempo nos ha faltado para poder generar el fútbol al que estamos acostumbrados. Los jugadores deben responder ante cualquier oportunidad y no voy a criticar a nadie".

Luego de tres fechas, León se quedó en cuatro unidades en la décima posición del torneo; acumula de un empate, un triunfo y la derrota de esta noche ante La Máquina.

En la fecha cuatro del Apertura 2020, León visitará al Pachuca el martes 11 de agosto, mientras que Cruz Azul visitará al Querétaro un día después.