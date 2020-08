Expresidente Calderón acusa a López Obrador de "persecución política"

México, 10 ago (EFE).- El expresidente mexicano Felipe Calderón acusó este lunes de "persecución política" al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, por las filtraciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de Odebrecht.

"Lo que están haciendo es utilizar la Justicia o la Fiscalía, no para hacer justicia, sino para asustar o querer asustar o castigar a enemigos políticos, adversarios del Gobierno que saben que les pueden quitar la mayoría en el 2021, esta es una persecución política que no tiene base", dijo en entrevista con Radio Fórmula.

El exmandatario, que gobernó de 2006 a 2012 bajo el derechista Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó la filtración de documentos de la FGR a la revista Proceso que lo implican en el esquema de corrupción de Odebrecht mediante contratos de la planta petroquímica Etileno XXI.

Calderón, quien está por obtener el registro de su nuevo partido, México Libre, señaló como principal responsable de la trama de Odebrecht a Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016 en la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Además, cuestionó el "trato preferencial" que el Gobierno de López Obrador ha dado a Lozoya, quien está acusado de recibir 10,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht y ha prometido información sobre otros políticos implicados.

"¿Y dónde está Lozoya ahora? Lozoya no va a pisar la cárcel y lo que está haciendo el Gobierno de López Obrador es utilizar este caso no para hacer justicia, no para castigar la corrupción, sino para utilizarla con mentiras o propósitos de persecución política a sus adversarios", aseveró.

En tanto, López Obrador denunció este lunes un "narco-Estado" en México del que responsabilizó a las Administraciones anteriores por la corrupción y el contubernio con grupos del crimen organizado.

El mandatario izquierdista se refirió a dos "casos emblemáticos" que están en investigación: el de Lozoya, extraditado desde España el 17 de julio, y el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad del expresidente Calderón detenido desde diciembre en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Pero Calderón argumentó que López Obrador ha armado una "estrategia mediática" con estos casos para distraer sobre la gestión de la pandemia de COVID-19 en México, donde hay más de 52.000 muertos y 480.000 casos.

También aseveró que el problema de Pemex, "independientemente de que se deslinden todas las responsabilidades", es que "no está produciendo nada", por lo que este Gobierno "ahuyenta" la inversión.

"Es una maquinación mediática para estar dañando o pretender dañar a quienes saben que le vamos a competir a López Obrador y le vamos a ganar a Morena (el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional) en las elecciones de 2021", insistió.