Santander México ve aumento de 7,3 % en cartera de crédito pese a pandemia

México, 13 ago (EFE).- La cartera de crédito de Santander México creció un 7,3 % anual en el segundo trimestre del año pese a la pandemia de COVID-19, informó este jueves el presidente ejecutivo y director general del banco en el país, Héctor Grisi.

"Sin duda, nos encontramos en un panorama económico incierto como resultado de la pandemia y las medidas de confinamiento para su contención, no obstante, quiero asegurarles que nuestro banco se mantiene sólido y estará siempre listo para apoyar a nuestros socios estratégicos", manifestó.

La economía mexicana sufrió una contracción histórica de 18,9 % en el segundo trimestre del año por la crisis de COVID-19, que ha dejado casi 500.000 casos y 54.666 fallecidos.

Al reportar los resultados de la primera mitad del año, el beneficio ordinario del banco en Norteamérica (Estados Unidos y México) se situó en 617 millones de euros, un 30,7 % menos, por las mayores provisiones por la pandemia, aunque los ingresos y los costes mejoraron.

Aun así, Grisi afirmó que Santander trabaja para proteger las finanzas de sus 18 millones de clientes en México.

"Estamos enfocados en ejecutar nuestra estrategia para seguir apoyando a nuestros clientes y minimizar el impacto de la pandemia en sus finanzas, monitorear de cerca la calidad de los activos en nuestro portafolio y continuar fortaleciendo nuestros niveles de capital y liquidez", aseveró.

El directivo lanzó este jueves la plataforma digital Mazda Financial Services, el brazo financiero de la automotriz en México que ofrecerá financiamiento.

El anuncio ocurre una semana después de que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) reportó una recuperación mensual de 23 % y un aumento anual de 0,7 % en la producción de vehículos en julio.

Aun así, la industria tendrá una caída del 35 % este año, por lo que tardaría en normalizarse hasta 2024, estimó Miguel Barbeyto, presidente de Mazda Motor de México.

El empresario comentó que este año su objetivo se centrará en mantener una participación de mercado del 4,6 %.

Aunque reconoció que "se trata de un mercado en expansión", el presidente de Santander México afirmó que ambas marcas "aprovecharán todas las oportunidades" para crecer.

"Sí estamos desafortunadamente esperando un aumento en la morosidad, con la situación que estamos viviendo sería prácticamente imposible no esperarla, pero el comportamiento de la cartera que no está en anestesia, o sea que no está en morosidad, se está comportando sorpresivamente mejor a lo que esperábamos", manifestó.