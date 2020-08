Brasileña muestra la fuerza femenina en "Desafío sobre fuego Latinoamérica"

México, 13 ago (EFE).- La ingeniera brasileña Juliana Baioco nunca se imaginó que de ser una aficionada a la forja pasaría a ser parte de "Desafío sobre fuego Latinoamérica". Sin embargo, ahora es la primera mujer en el concurso y espera que su experiencia invite a muchas otras a participar.

"La responsabilidad de ser la primera mujer en el programa es muy grande. Empecé en la cuchillería mirando 'Desafío sobre fuego' y ahora estoy del otro lado de la televisión", aseguró este jueves a Efe la competidora, que enfrentará los retos más extremos de forja junto a siete concursantes más provenientes de distintos países.

Esa responsabilidad la impulsa y la anima a seguir adelante, y, aunque no se consideró feminista, la ingeniera petrolera asegura que la gente tiene que normalizar que las mujeres son capaces de trabajar la forja.

"Me gustaría mucho que las personas desconfiguraran esa mentalidad de que la cuchillería es solo para hombres, que es posible que otras mujeres hagan cuchillos, que son perfectamente capaces y que es normal, que solo se necesita pasión y amor, que les debe gustar la profesión y eso les va a abrir más caminos a las mujeres para esa arte", comentó.

Baioco fue invitada a participar luego de que Daniel Jobim, el ganador de la temporada anterior, la recomendara para poder formar parte del proceso de selección y Juliana, un poco incrédula de que la apoyasen, aceptó.

"Tenía que hacer un cuchillo desde la forja hasta las pruebas, después una entrevista sobre mi vida y algunos conceptos de forjamiento y cuchillería. Cuando me avisaron que yo había sido seleccionada y que yo sería la primera mujer participando en el programa las piernas me comenzaron a temblar", contó.

Juliana encontró en los cuchillos su pasión como aficionada del programa de History y desde entonces no ha parado.

"Me empezaron a interesar los cuchillos viendo 'Desafío sobre fuego' y un día pensé en hacer un cuchillo al menos una vez en mi vida, me metí a un curso con un maestro y fui a un lugar muy lejos de mi casa, desde entonces no he parado", explicó.

NOVEDADES DE LA TERCERA TEMPORADA

Al programa se unen dos grandes figuras, uno de ellos es el actor argentino Michel Brown, quien será por primera vez el conductor del programa, y el otro será el artemarcialista filipino Doug Marcaida, juez de la versión estadounidense, quien participará como juez en Latinoamérica durante toda la temporada.

El regreso de Marcaida se debe a que quedó fascinado con la forma de trabajar que los forjadores latinoamericanos muestran a lo largo de los programas, pues desde su punto de vista son más creativos, a pesar de las carencias materiales que pueden existir en el proceso.

"En Estados Unidos muchos de los participantes hacen forja como un pasatiempo y en Latinoamérica lo hacen como un trabajo, de forma más seria. Allá se basan más en lo que dice el libro y aquí lo hacen como pueden pero que funcione", resaltó en conferencia.

El programa comienza emisiones este jueves a través de History a partir de las 21.50 horas (2.50 hora GMT del viernes), y esta vez contará con ocho participantes de países como Argentina, Brasil, México y Colombia, quienes buscarán posicionarse como campeones en la forja y esperarán llevarse a casa a los 10.000 dólares que están en juego.

Además de Marcaida, la temporada tendrá a los jurados especializados ya conocidos por el público como el argentino Mariano Gugliotta y el brasileño Ricardo Vilar.

