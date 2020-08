Bad Bunny domina en unos heroicos Premios Juventud

Miami, 13 ago (EFE).- Univision logró organizar con éxito este jueves la edición de 2020 de sus Premios Juventud, en los que Bad Bunny se erigió como el mayor ganador con ocho galardones a pesar de las fuertes restricciones por la pandemia del coronavirus, que incluyeron hacer un espectáculo con números musicales sin audiencia.

En segundo lugar de estos premios que reconocieron a lo mejor de la música, el espectáculo y las dinámicas de internet quedaron los colombianos J Balvin y Karol G, con cinco Premios Juventud cada uno, seguidos por el puertorriqueño Anuel AA, con cuatro.

Usando hologramas, impresionantes efectos de postproducción y mucha creatividad, los Premios Juventud lograron demostrar que se puede realizar una espectáculo musical en televisión sin violar las normas sanitarias y manteniendo las normas aislamiento social.

También dio una clase de cómo balancear los mensajes motivadores y las causas sociales que mueven a la juventud actualmente, con coloridos números musicales, dominados en su mayoría por artistas urbanos, aunque hubo más de un guiño a la nostalgia y a lo "vintage", comenzando por un emotivo homenaje a Selena Quintanilla.

Para conmemorar los 25 años de la muerte de la llamada reina del Tex Mex, su hermano y productor AB Quintanilla produjo un número en el que cuatro de las artistas femeninas más destacadas de hoy cantaron algunas canciones de Selena, vestidas y peinadas con los “looks” más icónicos de la artista, todos con telas de color blanco.

“Como la flor” estuvo a cargo de la mexicana Danna Paola y “La carcacha” fue cantada por la dominicana Natti Natasha, “Amor prohibido”, mientras que la estadounidense Ally Brooke -exmiembro de Fifth Harmony- cantó “Amor prohibido".

Por su parte, la colombiana Greeicy interpretó “Baila esta cumbia”, antes de que AB Quintanilla recibiera dos Premios Juventud por su legado musical y el de su hermana.

Durante la noche también se reconoció la labor de Pitbull, Ricky Martin y Becky G como “agentes de cambio” por impulsar transformaciones sociales. Otro de esos tres premios fueron otorgados jóvenes latinos, que luchan a favor del control de armas, la discriminación y el racismo.

Univision además invitó a la audiencia en Estados Unidos a inscribirse para votar en las elecciones presidenciales de este 3 de noviembre.

ENTRE LA PANDEMIA Y LA MÚSICA

A lo largo de la noche, los artistas dedicaron sus números musicales a las personas afectadas por la situación derivada por el coronavirus.

Uno de ellos fue el colombiano Manuel Turizo, quien al terminar su canción “Quiéreme”, dedicó ese tema a “todos los afectados por la pandemia”.

El espectáculo comenzó con una colorida interpretación de “One World One Prayer”, la canción escrita por Emilio Estefan para la banda jamaiquina The Wailers, de los que el legendario Bob Marley era el líder vocal.

Los acompañaron en el escenario, haciendo una versión muy latina, Farruko, Kany García, Pedro Capó, Camilo y Rauw Alejandro.

Les siguió Pitbull, quien cantó su motivador tema “I Believe That We Will Win” y le dejó el escenario al cantante colombiano Llane, quien se estrenó en vivo como solista con su bolero urbano “Como antes”.

Luego fue el turno de Natti Natasha, quien vestida de látex rojo interpretó su más reciente tema “Qué mal te fue”, aunque sus fans expresaron sorpresa con la censura de la palabra “culo” que repite varias veces la canción.

El Grupo Límite interpretó “El amor no fue pa´mí”, mientras que Camilo cantó “Favorito” con imágenes gigantes de su esposa Evaluna Montaner.

“Dios mío” fue la canción elegida por Karol G para interpretar en la ceremonia, mientras que su prometido, Anuel AA, interpretó “Narcos”, “Hasta que Dios diga” y “Reggaeton”.

Danna Paola y Sebastián Yatra protagonizaron uno de los números más esperados de la noche con “No bailes sola", al que se unió el dueto colombiano Cali y el Dandee.

HUMOR Y CUIDADOS

La divertida rivalidad entre Yatra, quien fue uno de los presentadores de la noche, y los hermanos Mau y Ricky fue mencionada en varias oportunidades.

La más graciosa fue cuando los presentó como los sustitutos de “Jesse y Joy”, antes de que los venezolanos cantaran su estreno “Papás”.

También hubo menciones constantes a las mascarillas de protección contra el coronavirus, que algunos de los pocos artistas presentes exhibieron en el teatro, y hasta pequeños sustos cuando alguien se acercaba demasiado.

Y es que Univision logró lo que hasta ahora ningún canal de televisión en el mundo se había atrevido a hacer y para conseguirlo impuso una loable disciplina sanitaria a los presentes.

Los únicos números musicales que no tuvieron lugar en el teatro fueron los de Cristian Castro y Gloria Trevi, representantes de las anteriores generaciones.

La gran sorpresa de la noche la dio J Balvin, quien al aceptar el premio por su video musical “Rojo”. reveló que se estaba recuperando de COVID-19.

"Me tocó muy duro...El virus sí existe y es muy peligroso", dijo el artista desde su casa en la ciudad colombiana de Medellín.

La interpretación del remix de “Tattoo” por parte de Rauw Alejandro y Camilo también movió emociones al final de la noche.

Esta entrega de premios, realizada en la ciudad de Hollywood, a unos 20 kilómetros de Miami, cerró con un movido homenaje a Celia Cruz, que recordó el legado de la cubana en una noche que quedó en la historia como el primer evento de este estilo de la pandemia.