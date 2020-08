Univision apuesta a la diversidad con nueva versión de “Tu cara me suena”

Miami, 14 ago (EFE News).- Kany García, Charityn, Angélica Vale y Amara La Negra son las estrellas que formarán parte de la nueva versión estadounidense del programa español “Tu cara me suena”. Las artistas forman el elenco más diverso de la historia de la televisión hispana de Estados Unidos y poderosamente femenino.

“Me encanta el hecho de que cada vez hay más posibilidades para las mujeres en este tipo de formato”, dijo a Efe García, quien celebró que se trate de un jurado con mujeres de diferentes nacionalidades, orientación sexual y color.

“Además somos de generaciones muy distintas y, aunque todas somos conocidas, tenemos trayectorias muy diferentes. Creo que todo eso va a ser muy educativo para mí en lo personal y va a ser muy entretenido para el público”, agregó la cantautora puertorriqueña de 37 años.

Vale es una actriz y comediante mexicana de 44 años, mientras que Charityn, quien comenzó su carrera como vedette, es de nacionalidad dominicana y tiene 71 años.

Aún falta una personalidad dentro del grupo de jurados de “Tu cara me suena”, programa que, según indicó Univision, será transmitido en el tercer trimestre de este año.

Amara La Negra ha sido seleccionada como la presentadora de lo que sucede detrás de las cámaras, así que todavía falta además que la cadena de televisión estadounidense revele quién será el o la animadora principal.

UNA APUESTA POR LA DIVERSIDAD

Desde 2018, Univision está intentando cambiar la cara de su elenco, incorporando talento fuera del estereotipo de belleza que domina en la televisión hispana.

Comenzó con una edición de “Nuestra Belleza Latina” que acompañó del lema “sin tallas, sin límites, sin excusas”, que contempló candidatas mayores de 40 años, de todas características étnicas y de pesos, contexturas y alturas diferentes.

Para su primera temporada de “Tu cara me suena”, ha mantenido el concepto. García salió del proverbial clóset en 2016 y el año pasado contrajo matrimonio con su pareja, la entrenadora física Joselyn Trochez.

Amara La Negra, quien es una activista a favor de las mujeres de todas las tallas y la comunidad afrolatina, ha aparecido en la pantalla de Univision regularmente desde enero de 2019, cuando concursó en “Mira Quién Baila All Stars”.

“Para mí es un honor, un orgullo y una responsabilidad como artista y como mujer de raza negra ser activista y defensora de los derechos de las comunidad afrolatina. Me encanta saber que a través de mis actos estoy haciendo impacto y rompiendo barreras para la comunidad negra”, indicó la artista, quien combina su rol de personalidad de televisión con su carrera musical que la dio a conocer.

LA LUCHA POR LOS DOMINGOS

El programa será lanzado los domingos en la noche unas semanas antes del comienzo de las mediciones de audición del segundo semestre del año.

Con casi 50 versiones a nivel internacional, la primera en español en Estados Unidos presentará a ocho concursantes célebres que aceptarán el desafío de imitar la imagen, coreografía, canto y baile de un ídolo musical.

“Los concursantes harán todo lo posible por lucir y cantar como algunos de los más grandes artistas del mundo. Sus actuaciones recibirán puntos del jurado, hasta que se declare ganador a uno de los famosos”, explicó Univision en un comunicado oficial.

Amara La Negra y García se declararon convencidas de que la experiencia va a ser “muy divertida” para ellas y para el público.

La artista puertorriqueña se declaró “malísima” como imitadora, por lo que le encantaría aprender todo lo posible de los concursantes y sus compañeras del jurado. Angélica Vale, en particular, es famosa por su talento como caracterizadora.

Amara, por su parte, reconoció que disfrutaría de meterse en la piel de alguna de las mujeres que más admira en la música latina.

“Si concursara en 'Tu cara me suena' me encantaría imitar a Celia Cruz, Olga Tañon, La Lupe o La India, son las mujeres talentosas poderosas que me suben el ánimo”, confesó.

