El argentino Álvarez ve similitudes entre el fútbol de su país y el mexicano

México, 19 ago (EFE).- El argentino Favio Álvarez, volante de los Pumas UNAM, aseguró este miércoles en rueda de prensa que encuentra similitudes entre el fútbol de su país y el mexicano, en el que participa con 'los felinos' desde el torneo Clausura 2020.

"El fútbol mexicano es parecido al argentino. Cuando estás en un club grande como Pumas, la exigencia es al máximo, nos lo demuestran día a día (los aficionados), estamos en el cuarto puesto, no hemos perdido y nos exigen, tenemos que salir a ganar todos los partidos, a mí me gusta y por eso no dudé en venir acá" dijo.

El oriundo de Córdoba perteneció a Talleres, Defensa, Sarmiento y Tucumán, instituciones de su país. Antes de fichar por Pumas, Álvarez jugó para el Galaxy estadounidense.

A pesar de la críticas al funcionamiento de los felinos por parte de sus hinchas y medios de comunicación, el futbolista de 27 años explicó que no hace caso a los comentarios y confía en que la plantilla puede derrotar a los Tigres UANL en la sexta fecha del Apertura.

"Tenemos un gran equipo, los resultados nos acompañan. Tenemos un enfrentamiento ante un rival de jerarquía (Tigres), pero nosotros debemos demostrar nuestro trabajo para sacar un buen resultado y seguir sumando", añadió.

Pumas es el único equipo que no ha perdido en las cinco fechas del Apertura y acumula una racha de tres empates, que convencieron a la directiva de ratificar como técnico al argentino Lillini.

"Nos convenció la idea clara de Lillini, entendimos el mensaje que nos quiere dar, es alguien que conoce al club y nosotros dentro de la cancha debemos ratificar con hechos que creemos en él", comentó Álvarez.

El centrocampista ofensivo afirmó que los jugadores tuvieron que ver en la validación a Lillini y su auxiliar Israel López, quienes están al mando del club desde la renuncia del español Míchel a tres días del inicio del Apertura.

"Son similares la idea y forma de trabajar de Míchel y Lillini. Ahora Andrés nos pide que seamos más punzantes y verticales. Nosotros los volantes debemos buscar los espacios vacíos para no dejar a los dos delanteros arriba", expresó.

Pumas visitará a Tigres, sexto de la clasificación, el próximo sábado en el Apertura que ha sido bautizado por la Liga Mx como Torneo Guardianes.