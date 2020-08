El argentino Mohamed está motivado, pese a malos resultados del Monterrey

Contenido relacionado

Herrera avisa que el Monterrey del argentino Mohamed puede despertar

México, 21 ago (EFE).- Miguel Herrera, entrenador del América, afirmó este viernes que deben tener cuidado con el Monterrey que dirige el argentino Antonio Mohamed, porque en cualquier momento puede despertar.

"Tampoco podemos decir que somos favoritos sobre Monterrey, porque ellos tienen también un gran equipo y en cualquier momento pueden despertar", advirtió el técnico mexicano previo al duelo de la sexta fecha del Apertura 2020 ante Rayados.

Monterrey es el más reciente campeón mexicano, se coronó en la final del Apertura 2019 ante el América. Del siguiente torneo, el Clausura 2020, sólo se jugaron 10 fechas por la COVID-19, por lo que no hubo campeón.

En el presente certamen los Rayados marchan en el penúltimo lugar con seis puntos, producto de un triunfo, tres empates y una derrota, números que el estratega de las Águilas aseguró no son para confiarse.

"Mohamed es un gran técnico y trabaja para enmendar el camino; hoy no se le han dado los resultados que buscan, pero tiene un gran equipo y nosotros debemos poner toda la atención porque venimos de una derrota y necesitamos buscar la victoria", subrayó Herrera.

En la quinta fecha, América cayó en su visita a Querétaro por 4-1 en un partido que jugaron con 10 hombres durante el segundo tiempo por la expulsión del paraguayo Richard Sánchez, situación que Herrera precisó no se pueden permitir.

"Tenemos que ser un equipo más sólido, que sin importar si perdemos un hombre no nos hagan un gol rápido. Lo primero es no perder jugadores por expulsión, no cometer tonterías, porque no podemos justificar perder la cabeza por esas calenturas".

Herrera dijo que ya habló con el grupo para corregir estas situaciones.

"Hablé con los jugadores, hablé con Richard para concentrarnos más en los pequeños detalles, saber jugar cuando ya tienes una tarjeta amarilla; estar concentrados si hacemos un gol para que el rival no tenga respuesta".

El entrenador de las Águilas aceptó que no pueden ir por el torneo con la etiqueta de favoritos sin ser consistentes.

"América siempre tiene el estigma de ganar, pero no podemos ir cada partido pensándonos favoritos y tener tantos altibajos, porque eso te indica que no vas a obtener el resultado, ya lo vimos ante Querétaro".

América recibirá este sábado al Monterrey en el Estadio Azteca.