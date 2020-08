1-1. El paraguayo Carlos González rescata empate para Pumas ante los Tigres

Contenido relacionado

Lillini libera de culpas al argentino Dinneno por fallar un penalti

Monterrey (México), 22 ago (EFE).- El argentino Andrés Lillini, entrenador de los Pumas del fútbol mexicano, aseguró este sábado, luego de que su equipo empató 1-1 con Tigres, que no culpa a su compatriota Juan Dinenno de la igualada por fallar un penalti.

"No podemos decirle a Dinenno que nos vamos con dos puntos menos por culpa de un penalti que él falla porque estamos donde estamos en parte gracias a él", subrayó el técnico al final del partido.

Dinenno falló la pena máxima cuando su equipo perdía 1-0, pero su técnico defendió la actuación del delantero, segundo de los goleadores con cinco tantos, uno menos que el francés André Pierre Gignac, quien anotó este sábado por los universitarios.

Pumas reaccionó al gol de Gignac con un cabezazo del paraguayo Carlos González en tiempo agregado para empatar el juego, situación que destacó Andrés Lillini.

"Carlos González no tuvo una semana completa de entrenamiento por un problema muscular, lo que busqué con su entrada fue que con dos delanteros les complicaríamos la marca. Carlos ayudó a llevar a la defensa de Tigres hacia atrás, y al final marcó el gol del empate", explicó el estratega.

El timonel de Pumas reconoció la valía de salir con un punto como visitante, en esta fecha seis del torneo, ante un rival de la jerarquía de Tigres.

"Tengo que aceptar que el punto nos da más sabor a triunfo que a empate por las circunstancias del juego en el que erramos un penal y empatamos de último minuto ante este rival".

Lillini resaltó el accionar de su equipo, no sólo en este partido, sino a lo largo del campeonato.

"Me quedo con el carácter de mis jugadores, han crecido mucho los jóvenes y estamos por buen camino, no hemos perdido ante equipos importantes y nos sostenemos sin derrota, ahora la premisa es jugar mejor y no traicionar la historia del club de siempre ir al frente".

Con la igualada Pumas se mantiene como el único equipo invicto en el Apertura mexicano luego de seis fechas. El cuadro marcha en la cuarta posición de la tabla con 10 unidades producto de dos triunfos y cuatro empates. Tigres es quinto con nueve puntos.

El domingo 30 de agosto, en la jornada siete del Apertura 2020, los Pumas recibirán a Tijuana, dos días después de que los Tigres visiten al Mazatlán.