1-3. El uruguayo Rodríguez anota doblete en triunfo de Cruz Azul, nuevo líder

Siboldi asegura que con mística el Cruz Azul conseguirá logros importantes

San Luis Potosí (México), 23 ago (EFE).- El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul, aseguró este domingo que la mística con la que juega su equipo lo llevará a conseguir logros importantes en el Apertura 2020 mexicano.

"La mentalidad de no bajar los brazos la crean ellos (los futbolistas), esa mística de que el equipo donde se presenta tiene que ser protagonista nos llevará a conseguir cosas importantes", dijo en conferencia tras la victoria del Cruz Azul 1-3 ante San Luis en la sexta jornada del torneo.

A pesar de liderar el torneo con 13 unidades, una más que el Toluca, Siboldi expresó que 'La Máquina' debe mejorar para estar lo antes posible clasificado a la fase final.

"En esta profesión no se puede estar tranquilo, aún no hemos ganado nada, me voy pensando en cómo podemos mejorar lo hecho y tratamos de tener serenidad, pero el trabajo es de los muchachos", subrayó el estratega de 54 años.

Siboldi, que al momento de la cancelación del Clausura 2020 tenía al Cruz Azul en el primer puesto, dijo que la clave para mantener el buen nivel es concentrarse en el día a día.

"Debemos seguir paso a paso, no ver más allá del partido que viene y planear cada semana", afirmó.

El sudamericano reconoció la actuación de Santiago Giménez, de 19 años, quien anotó el último gol del conjunto del centro de México.

"Confiamos en Santi, hoy tuvo la oportunidad de hacer un gol y en el torneo está haciendo un buen trabajo de sacrificio para hacer presión alta. Sigue en su proceso de formación y de adquirir experiencia", comentó.

Además, celebró el regreso del defensa Julio César Domínguez, quien tuvo fue internado en días pasados a causa de una infección pulmonar, y la recuperación de los centrocampistas Roberto Alvarado y el peruano Yoshimar Yotún.

"A Alvardo le faltaba ritmo, que ya consiguió. En cuanto a Yoshi, la lesión (sufrida en el partido pasado ante Juárez) lo marginó tres días y al último día decidimos que en el transcurso del partido ingresaría de cambio", concluyó.