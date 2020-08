4-3. Pachuca vence al Mazatlán FC con gol de Guzmán, en su reaparición

Contenido relacionado

El uruguayo Pezzolano reconoce que Pachuca sufrió mentalmente para ganar

Pachuca (México), 25 ago (EFE).- El uruguayo Paulo Pezzolano, entrenador del Pachuca del fútbol mexicano, aseguró este lunes, luego de la victoria por 4-3 ante el Mazatlán, que a su conjunto le costó mentalmente ganar.

"Nos vamos contentos con el triunfo, pero debemos aceptar que sufrimos y nos costó mentalmente cada vez que nos empataban, porque no nos dejaban manejar el partido, por suerte al final llegó la victoria", confesó.

Pezzolano reconoció que las distracciones defensivas permitieron a Mazatlán, dirigido por el mexicano Francisco Palencia, reaccionar de un 2-0 a un 2-2 y luego del 3-2 al 3-3, hasta el penalti que le dio el triunfo a sus dirigidos en el minuto 91 del partido.

"La verdad es que jugamos ante un equipo que me gusta como juega; Palencia los entrena muy bien. Mazatlán creció en el segundo tiempo, por momentos fue superior a nosotros, tuvo buen manejo de pelota y sí me preocupa un poco la pelota parada en contra", reconoció.

El estratega uruguayo confesó que lo que más le llamó la atención de sus futbolistas fue la cantidad de goles recibidos.

"No es tanto que me preocupe el desempeño defensivo, me preocupo porque por momentos sufrimos mucho cuando teníamos una ventaja clara y recibimos tres goles".

Aunque Pezzolano también destacó la manera en que arrancaron el cotejo.

"Fue un partido en el que los primeros 30 minutos fueron los mejores que hemos dado; fuimos un equipo intenso que presionó en todos los sectores de la cancha; el trabajo que se hizo fue espectacular".

El entrenador precisó que estos tres puntos les dan confianza para encarar lo que resta del torneo.

"Nos vamos contentos con el triunfo porque nos pone en los lugares de arriba de la tabla y eso nos abre el panorama para las jornadas que vienen en el campeonato", concluyó.

Luego del triunfo en casa en esta jornada seis Pachuca es sexto del torneo con 10 unidades, acumula tres triunfos, un empate y dos derrotas. Mazatlán es último con cinco puntos.

En la fecha siete del Apertura 2020, Pachuca visitará a las Chivas el sábado 29 de agosto; Mazatlán recibirá a Tigres un día antes.