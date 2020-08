El argentino 'Josedeodo', listo para tomar el lugar del peruano Oddie en LoL

México, 26 ago (EFE).- El argentino Brandon 'Josedeodo' Villegas, jungla de Rainbow7, equipo de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL), aseguró este miércoles que está listo para tomar el puesto del peruano Sebastián 'Oddie' Niño como el mejor en su posición, antes de la final del torneo Clausura ante All Knights.

"Me considero capaz (de ser el mejor jungla latino), siempre me faltó a lo largo de mi carrera jugar en la fase final y no bajar el nivel, esta serie debería demostrar si debo tener ese título", dijo en rueda de prensa.

'Josedeodo' fue nombrado el mejor jugador de la semifinal del sábado pasado en la que Rainbow7 derrotó por 1-3 a Isurus, equipo que en 2019 se proclamó como el primer bicampeón de la Liga Latinoamérica (LLA).

Al eliminar Rainbow7 a Isurus, 'Oddie' se retiró del competitivo profesional de LoL, en el que en 2019 jugó el Mundial.

El equipo del arcoiris llegó a la semifinal después de eliminar en cuartos a Azules Esports por marcador de 3-2, por lo que han mostrado su estrategia en nueve partidas de fase final, mientras que All Knights lleva tres semanas sin jugar, que aprovechó para estudiar a su rival.

"Tiene sus ventajas jugar, te deja listo para lo que viene, los cuartos nos prepararon mentalmente para la semifinal y ésta para la final. La desventaja es que te hace mostrar tu estilo de juego y no saber cómo está jugando All Knights", señaló 'Josedeodo'.

El entrenador de Rainbow7, Eduardo 'Skin' Saldaña, explicó que su momento más difícil como entrenador en el Clausura fue hacer cambios en la plantilla, de la que causó baja el peruano Renato 'Renyu Gallegos y alta el chileno Tomás 'Aloned' Díaz.

"Era un riesgo cambiar el 'roster' a mitad de año, sabía que iba a costar adaptarnos, para resolverlo confiamos en las opiniones del 'staff' técnico, la administración y algunos jugadores y bajo ello afrontamos el reto", aseveró.

Skin, quien buscará su primer título de LLA, elogió al cuerpo técnico de All Knights, formado por los coreanos Kim 'VicaL' Sun-mook y Luchio 'SoulStrikes' Park.

"El trabajo que ellos hacen ha sido bueno, el nuestro es distinto, lo único que plantearemos en la final es lo que hemos hecho en las últimas semanas, jugar como equipo, ser sólidos y darle las herramientas a los jugadores", concluyó.

Rainbow7 y All Knights se enfrentarán este sábado en la final del Clausura, que definirá al equipo que representará a la región en el Mundial de este año.