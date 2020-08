Talavera reconoce el trabajo sucio que aporta a Pumas el paraguayo González

México, 26 ago (EFE).- El mundialista con México Alfredo Talavera, guardameta de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, reconoció este miércoles el trabajo sucio que aporta el paraguayo Carlos González a su equipo, el único invicto en el Apertura 2020.

"Charly hace el trabajo sucio porque es quien distrae a la defensa rival para que el jugador que viene a lado o detrás llegue con mayor posibilidad de concretar (un gol), no coincide con los goles que hace, pero ese es el trabajo nos aporta", explicó en conferencia.

González, de 27 años, convirtió desde la banca el tanto con el que los Pumas empataron 1-1 el sábado pasado a los Tigres UANL en los últimos minutos del cotejo.

Al oriundo de Guaira cumple en la escuadra dirigida por el argentino Andrés Lillini un papel de sacrificio para darle posibilidades de gol al argentino Juan Dinenno, con cinco anotaciones en el Clausura.

A tres días del inicio del campeonato, los Pumas se quedaron sin técnico tras la sorpresiva renuncia del español Miguel González, 'Míchel', y a pesar de ello el conjunto felino ocupa la quinta posición de la clasificación, a tres puntos del líder, Cruz Azul.

"Pumas está en este lugar porque tiene jugadores con hambre y ambición, además de que estamos convencidos de la idea de Lilini, podemos competir de tú a tú al mejor equipo", aseveró el arquero, que llegó como refuerzo para el Apertura.

El futbolista de 37 años sabe que el buen momento de Pumas lo llevará a ser convocado a la selección mexicana que dirige el argentino Gerardo Martino para el partido de septiembre ante Costa Rica.

"Me veo en la convocatoria de septiembre, es una de mis metas y lo voy a lograr, lo tengo claro, pero no lo haré simplemente con decirlo, al contrario creo que el que dice y habla se compromete, el equipo me ayuda a lograr esa meta porque sin el equipo nada es posible", expresó

Los Pumas recibirán este domingo en la séptima fecha del Clausura al Tijuana, decimotercer puesto en la clasificación, y en el que juega el portero Jonathan Orozco, compañero de Talavera en la Copa Oro de 2011, que ganó México.

"Somos porteros con estilos diferentes, él intenta jugar con los pies porque así se lo piden y cuenta con esas condiciones. Jona es un gran arquero, es alguien que sigue creciendo y trabajando", concluyó.