El actor mexicano Rafael Sánchez vive cuarentena nostálgica e introspectiva

México, 27 ago (EFE).- Con un poco de nostalgia y reflexión, el actor mexicano Rafael Sánchez Navarro es parte de "Recordar", una obra virtual que evoca la memoria por los seres queridos que han partido y asegura estar pasando un encierro muy introspectivo tras tantos años de trabajo imparable.

"('Recordar') es una historia muy sencilla pero muy conmovedora. El personaje de Marcela Guirado ha perdido a su padre hace algunos años y ahora hay un sitio de internet donde mandas información y te crean un padre virtual. Es un reencuentro y por eso se llama así", explicó Navarro en una entrevista telefónica con Efe.

"Seré un padre que ya murió", comentó el actor, quien fue invitado por su sobrina Paula Sánchez Navarro a la obra que, considera, es muy adecuada para el encierro que se vive actualmente por la pandemia causada por el coronavirus.

"Es un texto de nostalgia, es poder acercarte a tus seres queridos, poder hablar con ellos, recordar tiempos vividos, ¿quién no quiere eso ahorita que estamos todos encerrados esperando a ver cuándo va a terminar esta maldita cuarentena y este maldito virus?", consideró.

Sin embargo, esta reclusión también ha traído cosas buenas para Navarro, entre ellas, un descanso merecido tras 40 años de imparable trabajo actoral, así como unas clases de piano con Andrés Penella y tiempo de ocio que lo han reconectado consigo mismo.

"He trabajado un promedio de 12 a 14 horas diarias por décadas y esta pausa me ha servido mucho para reflexionar, reacomodar, hacer un viaje a mi interior porque siempre estamos en el exterior, ha sido una gran oportunidad para la introspección y además decidí tomar unas clases de piano de jazz por videollamada y me doy cuenta de lo malo que soy para el piano", bromeó.

Sobre a quién traería a la vida por medio del programa que de forma fantasiosa plantea la obra en la que participa, el actor explicó que en primer lugar a su padre, el reconocido actor español Manolo Fábregas, una figura muy importante en el teatro en México.

"Lo perdí hace 24 años, me encantaría platicar con él pero también con mi madre, que perdí hace dos... a mi abuela materna Julia que yo era su consentido. A ella le decían: 'Rafa es tu consentido'. Y contestaba, 'ay, mijito y ¿qué quieres que le haga?'", recordó contento y aseguró que dicho programa sería una "gran idea" llevado a la realidad.

"Recordar" sigue la historia de una mujer que necesita hablar con su padre al encontrarse en una situación complicada y lo consigue por medio de una aplicación virtual. La presentación es una de las obras que componen el proyecto "Live Online Now" que reúne tres obras cortas que se llevan a cabo en directo de forma virtual.

El proyecto tendrá las últimas funciones este jueves y el sábado 29 de agosto a partir de las 20.00 horas del sábado (01.00 hora GMT del domingo).

CELEBRACIÓN LA APERTURA DE LOS TEATROS

Recientemente, el actor había mostrado su descontento con la decisión del Gobierno liderado por Andrés Manuel López Obrador de mantener cerrados los recintos teatrales. Ahora, con el anuncio de que estos espacios comienzan a reactivarse, Sánchez Navarro agradece a las autoridades y celebra el regreso de la gente a las salas.

"Ese es el primer paso fundamental, estoy muy agradecido con las autoridades de que confíen en nosotros. Sabemos que es una circunstancia compleja, pero lo iremos construyendo con imaginación y responsabilidad para cumplir con las normas y los protocolos de seguridad", aseguró.

Y aunque el actor tiene algunos planes en puerta, explicó que no se puede saber cuándo se llevarán a cabo debido a la inestabilidad que aqueja todos los ámbitos de la vida en la actualidad.

"Me han llamado para un par de series pero me muero de risa porque dicen 'las grabaciones se harán en noviembre o hasta marzo'. La palabra clave con la que hemos vivido en estos cinco meses es la incertidumbre", mencionó.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/3gL6uyK). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.