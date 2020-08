2-1. El uruguayo Rivero sentencia la victoria del Santos Laguna sobre Querétaro

Alex Diego dice que cuatro caídas del Querétaro de visita pasan por lo mental

Torreón (México), 30 ago (EFE).- Alex Diego, entrenador del Querétaro del fútbol mexicano, admitió este domingo, luego de que su conjunto cayó 2-1 ante Santos Laguna, que acumular sólo derrotas cuando juegan de visitante puede ser algo mental.

"No hemos platicado, pero puede pasar por un tema mental. No debería pasar porque los estadios están vacíos, pero la única realidad es que tenemos que mejorar y de inmediato porque el torneo no te da tiempo para equivocarte", dijo el técnico mexicano.

Gallos suma cuatro derrotas en sus cuatro salidas de su estadio en este Apertura 2020. Perdió en la fecha uno en la casa de los Pumas; en la tres, en la cancha de Pachuca; en la seis, en su visita al Atlas; y este domingo cayó en territorio de Santos Laguna.

"No hemos sido el mismo equipo de visita y de local, de visita nos está costando a pesar de que nos mantenemos ordenados y nos llegan pocas veces y adelante se nos acaban las ideas y no tenemos profundidad", aceptó.

Diego negó que su equipo tenga excesos de confianza cuando juega de visitante.

"No es exceso de confianza; las visitas nos cuestan y tenemos que ver por qué. Veo al equipo ordenado en muchos lapsos, pero nos llegan una vez y nos meten gol, entonces debemos entender que hay que mantener el cero atrás, para luego pensar en hacer daño", afirmó.

Este domingo el Querétaro había empatado el partido a uno gracias a un penalti que convirtió el delantero uruguayo Hugo Silveira en el tiempo agregado del primer lapso, pero en el complemento Santos anotó el 2-1 y Alex Diego subrayó que ya no pudieron igualar.

"Nos faltó manejo de partido, porque a pesar de que nos cae el gol de ellos, nosotros logramos el empate antes de que termine el primer tiempo, pero luego nos cayó el 2-1 y Santos se fue anímicamente para arriba y nosotros no encontramos reacción".

Luego de la derrota en esta fecha siete del Apertura 2020, Querétaro se quedó con siete puntos y se ubica en el lugar 13 de la tabla; Santos es undécimo con ocho unidades.

En la fecha ocho del certamen, Querétaro recibirá al Toluca el próximo jueves; Santos visitará a Juárez FC un día después.