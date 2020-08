Senador exige a López Obrador dar cárcel a expresidentes si han delinquido

México, 31 ago (EFE).- El senador mexicano Gustavo Madero, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador denunciar y "meter al bote" (encarcelar) a expresidentes que hayan cometido delitos.

Este fin de semana, ciudadanos comenzaron a recabar firmas para solicitar a las autoridades la convocatoria de una consulta ciudadana a fin de decidir si se debe investigar y enjuiciar por corrupción y otros delitos a los últimos cinco expresidentes de México, idea promovida por López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con un férreo discurso contra la corrupción.

"Señor presidente Andrés Manuel López Obrador: deje de estar utilizando el poder para distraer a los mexicanos de los verdaderos problemas que tiene por su Gobierno, por su culpa. Deje de estar manoseando a las instituciones, a la justicia, para polarizar a los mexicanos", dijo Madero en una conferencia de prensa en el Senado mexicano.

"Si usted tiene algo contra cualquier expresidente que haya cometido un delito, 'métalo al bote' (encarcélelo). Denúncielo, no le saque (no tema)", agregó.

"Si tiene algo (investigación) es su obligación denunciarlos, armarles las carpetas de investigación. Si tiene un pacto de impunidad, rómpalo, pero no utilice a la democracia, no la eche a perder, como está echando al país a perder", añadió

Madero también llamó al presidente a que "no sea Pilatos, que se lava las manos en falsas consultas que usted sabe que lo único que está haciendo es campaña política para destruir el ánimo de la gente para generar la cólera y encauzarla en lugar de contra su gobierno, que está causando tanto daño y tanta pobreza, contra fantasmas del pasado".

Este lunes, durante su conferencia de todos los días, López Obrador se refirió al posible juicio a los expresidentes

El mandatario dijo que no ha hablado con los expresidentes sobre los casos de Emilio Lozoya y Genero García Luna, exfuncionarios de Administraciones pasadas y acusados de corrupción en México y Estados Unidos.

"No, no he hablado con ellos, pero bueno, ya es claro lo que se ha dicho, es un asunto que lleva la Fiscalía (de México)", expresó.

El mandatario señaló que la consulta ciudadana se llevaría a cabo entre julio y septiembre del próximo año y lamentó que la consulta solo se pueda hacer cada 3 años "ese requisito, ese candado hay que quitarlo".

"No es cualquier cosa enjuiciar a expresidentes, es todo un acontecimiento, un hecho histórico", dijo López Obrador.

Además, apuntó que se debería hacer una reforma a la Ley de Consultas Ciudadanas porque tiene muchos candados.

El pasado lunes, el presidente invitó a los ciudadanos a organizarse para convocar la consulta antes de que venza el plazo legal el 15 de septiembre.

En caso de que no se alcancen las firmas, instó al Congreso a impulsar el referendo y no descartó, como última opción, ser él mismo quien la convoque una vez se agoten las otras vías.

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido fundado por López Obrador, anunció el sábado que recolectará firmas en las calles, mientras que 15 senadores del partido ya han presentado una iniciativa de consulta en la Cámara Baja, la cual debe ser apoyada por 43 legisladores para prosperar.