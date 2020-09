Expertos piden ambientes seguros y digitalización para reactivar economía

México, 2 sep (EFE).- Es fundamental que las empresas y hospitales implementen ambientes más seguros y se unan a la vida digital para intentar reactivar la economía tras el paso del coronavirus, coincidieron este miércoles expertos en México.

En charla virtual, el doctor Misael Uribe Esquivel, presidente del Consejo Directivo del Hospital Médica Sur, señaló que incluso con el descubrimiento de una cura o una vacuna, esta enfermedad estará presente por algunos años más en el mundo.

"Tenemos que buscar transformarnos, transformar los sistemas de salud y la forma en que se manejan las empresas", afirmó el especialista.

Resaltó que la pandemia, que suma ya casi 26 millones de contagios y 858.000 muertes en el mundo, ha marcado un antes y un después debido a los estragos económicos que ha generado.

Señaló que, se estima que la afectación suma poco más de 200.000 millones de dólares en el mundo, lo que preocupa sobre todo "porque la pandemia ha pegado a los estratos más bajos de la población".

Por ello, dijo, se estima que las secuelas de esta crisis generará un aumento de 60 millones de personas con hambre y sin hogar en el mundo "eso no es buen augurio", afirmó.

En el caso de México, aseguró, la falta de un sistema que garantice salud universal ha favorecido el desarrollo de esta pandemia "al encontrar a una población totalmente desprotegida".

Al respecto, Héctor Valle, presidente ejecutivo de Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), recordó que antes de la COVID-19, que en México ya suma 606.036 contagios y 65.241 muertes, el sistema de salud estaba estresado "y la pandemia aumentó la presión del mismo".

REAPERTURA SANA

Valle aseveró que, de acuerdo con los datos de autoridades de salud, sí se ha notado un cambio en los indicadores de la pandemia "hay una mejoría real", sin embargo, recalcó que "esto no quiere decir que estamos bien, pero vamos mejorando".

Si bien dijo que es necesario que se reactive la economía, expresó que desde Funsalud se han propuesto cuatro indicadores para lograr que esta reapertura se haga de manera sana.

"Se debe pensar en la evolución de los últimos 14 días dentro de la geografía específica, la capacidad del sector salud, las pruebas per cápita y el monitoreo y aislamiento de casos positivos", apuntó.

En cuanto al número de pruebas, dijo que estas deben ser aumentadas y apuntó: "No podemos abrir si no hay aislamiento de casos. Si no hacemos estas cosas no es correcto abrir".

OPTAR POR LA DIGITALIZACION

Una de las secuelas que ha dejado la pandemia ha sido la falta de atención de otras enfermedades y es por ello que el doctor Uribe Esquivel sugirió que los hospitales empiecen a optar por la telemedicina.

Señaló que en México, en la actualidad, no hay más del 5 % de hospitales que tengan acceso digital.

"La práctica de la medicina ya cambió y el trabajo del médico se debe transformar. La pandemia, no parece que vaya a tener un fin pronto y el sistema de salud que no se suba al tren del acceso digital se va a quedar atrás", concluyó.