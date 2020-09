Leonel García: "Para hacer este disco monté una cantina en el estudio"

México, 3 sep (EFE).- El cantautor mexicano Leonel García presenta este jueves su disco "Amor pasado", un homenaje a la música ranchera para el que montó una cantina temporal en el estudio con el objetivo de recrear el ambiente de los grandes compositores a los que versiona en este trabajo, contó en entrevista con Efe.

"Para hacer este disco me monté una fiesta con mis amigos en el estudio, una especie de cantina temporal donde todos nos pusimos a tomar algo y hablar (...) para tratar de que tuviera un espíritu cantinero, porque José Alfredo Jiménez y todos estos vivían en la parranda, en la cantina, en la noche, en la bebida y en los amigos", expresó.

Para este proyecto, que verá la luz la noche de este jueves, García renunció a su faceta como compositor y versionó temas de grandes iconos de la música mexicana, como Jiménez, Juan Záizar, Cuco Sánchez, Fernando Z. Maldonado y Tomás Méndez, y los llevó a su propia perspectiva, coincidiendo con un mes patrio muy diferente a todos los vividos en Méxicodebido a la pandemia de coronavirus.

Durante tres años trabajó en la realización de "Amor pasado" a la vez que en otros proyectos, por lo que tuvo que centrarse en estilos muy distintos, algo que, dijo, disfruta mucho.

"Es lindo porque tienes que sacarte un traje y ponerte otro. Es divertido, te mantiene activo y no te aburres nunca. Cada cosa que hago trae algo nuevo al siguiente proyecto", explicó cantante, también miembro del dúo Sin Bandera.

Y es que, en este caso, inspirándose en artistas como Chavela Vargas o Caetano Veloso, el objetivo fue desnudar obras reconocibles para cualquier mexicano y así darle protagonismo a las letras y melodías principales.

"La idea era traer la música regional mexicana a una zona más como lo que nos inspiraba Caetano Veloso o Chavela Vargas. Teníamos un camino más o menos marcado de por dónde podríamos intentar llevar esto, a un punto de intimidad. La búsqueda era el minimalismo, quitar músicas y mariachi, deconstruirlo y reducirlo a su mínima expresión con solo cuatro músicos: violín, contrabajo, guitarra y trompeta", detalló.

CANCIÓN INÉDITA PARA EL MES PATRIO

Con este disco, además, García espera poder acompañar a los mexicanos en sus casas en un mes tan especial en el que se celebra la Independencia (16 de septiembre) aportando sensibilidad, algo que, opinó, es muy necesario en la época presente.

"No vamos a tener grito de Independencia como siempre lo tenemos y nuestro mes patrio no va a ser como siempre, va a ser un mes en casa, más reflexivo con la familia... Y difícil para mucha gente. Es un momento extraño para lanzar un disco pero espero que nos acompañe y que nos ayude a seguir sacando lo mejor de nuestra mexicanidad y de nuestra humanidad", concretó.

De hecho, uno de los temas del disco es inédito de José Alfredo Jiménez, una figura muy relevante para los mexicanos. Se trata de "Mala", cuya letra ya estaba escrita pero no llegó a convertirse en canción.

La letra llegó a sus manos desde su editora, que tenía el catálogo de Jiménez en el que había alguna de estas canciones inacabadas y le propusieron terminarla, algo que el autor desconocía que era posible.

"Yo no sabía que se podía hacer, no tenía en mente intervenir una letra de un autor que nunca llegó a convertir en canción. Era un reto muy grande y me puse muy nervioso porque él representa para los mexicanos algo muy especial, pero esto no pasa todos los días, así que hay que hacerlo", dijo.

EN BUENA COMPAÑÍA

Por otra parte, en el disco participan también mujeres que García valora mucho como artistas y que, parece, fueron el toque perfecto para que "Amor pasado" fuese un álbum redondo.

Algunas de ellas, como Natalia Lafourcade o Melissa Robles, son amigas del cantante desde hace tiempo y, como son mexicanas, pudo hablar mucho con ellas.

Sin embargo, Cyrille Aimée o iLe son artistas que admira y con las que buscó colaborar. Todas ellas trajeron historias diversas con las que se creó una energía "conglomerada" de la que García se siente "muy contento".

Y el lanzamiento de este disco también es diferente porque no va a poder presentarse en los estadios ni las salas de conciertos, al menos por ahora, pero el cantautor comprende que hay que mantener las medidas de seguridad a pesar de que le gustaría volver a pisar un escenario cuanto antes.

"Ya estoy un poco impaciente porque urge tocar y salir pero sabemos que hay una responsabilidad grande ya que hay gente que necesita salir y mientras más espacio les dejemos a ellos mejor", dijo.

Aun así, habló de algunas de las propuestas innovadoras que está trayendo este periodo, como los autoconciertos y otros tipos de eventos que están intentando llevarse a cabo para que todas las familias que dependen de sus conciertos puedan tener al menos algún ingreso y haya la sensación generalizada de que el arte quiere volver.

El cantautor aseguró que seguirá haciendo música propia de aquí a marzo, cuando publicará un nuevo disco de música original en el que también lleva algún tiempo trabajando.