Productora Carmen Armendáriz modifica la novela mexicana con suspense

México, 4 sep (EFE).- La productora mexicana Carmen Armendáriz está convencida de que la telenovela es un género que nunca se va a terminar y esta vez prepara "¿Te acuerdas de mí?", una historia clásica de amor pero con un ingrediente diferente, el suspense.

"Es un melodrama, un amor que cuesta mucho que se consume y llegue a un buen fin, pero con algunos ingredientes extra, en este caso tienes el suspense y el misterio y creo que funcionará muy bien", explicó a Efe la productora.

Tras haber realizado la nueva versión de "La Usurpadora" (2019) como parte de "La fábrica de sueños" de Televisa, Armendáriz se enfocó en encontrar una historia que funcionara para el público mexicano y la encontró en la telenovela turca "Reina de la noche" (2016) que decidió adaptar.

"Nosotros a la historia original le metimos mucha candela, mucho guión, mucha estructura y más personajes para hacerla más adecuada para México", señaló la productora.

De esta manera, "¿Te acuerdas de mí?" será la segunda adaptación de una novela turca por parte de Televisa, siendo "Imperio de mentiras" protagonizada por Angelique Boyer, que actualmente se transmite por la cadena de televisión Las estrellas, la otra de ellas.

Desde el punto de vista de la productora, es precisamente el toque de suspense y de conflicto que aportan estas historias lo que las ha hecho tan atractivas a los productores y al público.

"Justamente tienen esta mezcla del melodrama y un 'plus', un suspense de a ver qué va a pasar, cómo van a solucionar este problema, no es tan fácil como que ya llegué ya me enamoré y me casé", apuntó Carmen sobre las telenovelas tradicionales.

En esta ocasión, serán Gabriel Soto y Fátima Molina quienes interpreten a los personajes principales, luego de una ardua y difícil búsqueda de actrices para el papel principal.

"Estuvimos viendo a muchas actrices pero por eso del coronavirus estaban todas con proyectos pendientes o con contratos firmados y no podían aceptar, me costó trabajo", confesó.

Y desde su punto de vista, Fátima fue la ideal para el proyecto, "es muy buena actriz, muy guapa, tiene una cosa muy sensual, porte, presencia que es lo que necesita nuestro personaje y coincide con que tiene un 'look' (estilo) muy mexicano, y como Gabriel es 'güerito' no quería tener una 'güerita'", agregó.

Sin embargo, la elección de Soto para el personaje protagónico no fue tan difícil, pues Armendáriz aseguró que tenía muchas ganas de trabajar con él por su trayectoria como actor de telenovelas y por la simpatía que genera en el público.

"Es muy disciplinado y a las señoras les encanta. También lo que uno busca a la hora de estar trabajando durante seis o siete meses es que todos se lleven bien y haya un ambiente cordial en el set y Gabriel eso lo hace muy bien", aseveró.

Además, Carmen dejó muy claro que ninguno de sus personajes "es sumiso", por lo que Molina llevará a cabo a una mujer muy fuerte de carácter, independiente y segura de lo que quiere.

"No es una mujer sumisa que llora de por los rincones, sí llora porque sufre, pero sumisa cero, ninguno de los personajes", dijo convencida.

AMOR EN TIEMPOS DE PANDEMIA

A pesar del coronavirus, el programa mantendrá toda la pasión que una telenovela suele tener, así lo aseguró Carmen, quien contó que se llevarán a cabo todas las medidas de higiene necesarias, entre ellas un montón de pruebas de COVID-19 para hacer más segura la producción.

Armendáriz confía en el melodrama y a pesar del éxito que han tenido las series a nivel mundial en las plataformas de "streaming", está convencida de que las telenovelas nunca serán reemplazadas.

"Está probado y comprobado, el melodrama funciona hagas lo que hagas lo vimos ahora con la pandemia como fueron los ratings, a la gente le gusta que le cuentes una historia y si se lo cuentas bonito con buenas locaciones, bien dirigido con buenos guiones la gente se engancha", afirmó.