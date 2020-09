0-2. Doblete del ecuatoriano Mena le da el triunfo al León sobre el Necaxa

Contenido relacionado

Ignacio Ambriz acepta que León aún no alcanza su mejor versión

Aguascalientes (México), 4 sep (EFE).- Ignacio Ambriz, entrenador del León del fútbol mexicano, aseguró este viernes, después de que su conjunto venció al Necaxa por 2-0, que su equipo aún no alcanza su mejor versión pese a liderar el torneo Apertura.

"La mejor versión de mi equipo la quisiera ver ya, pero a veces no se puede. Hoy mostramos por lapsos buen fútbol, por eso digo que aún tenemos cosas que mejorar para mostrar nuestra mejor versión", explicó el técnico mexicano.

El triunfo colocó al León en el liderato del Apertura 2020 con 17 unidades, producto de cinco triunfos, dos empates y un descalabro.

León dominó el partido de la jornada ocho del campeonato y lo resolvió gracias a un doblete del ecuatoriano Ángel Mena, quien consiguió ambas anotaciones de penalti, uno en el primer tiempo y uno más en el complemento.

El estratega reconoció el planteamiento del Necaxa para complicar la llegada de su equipo.

"Supimos resolver a pesar de que el rival nos cerró espacios; por eso digo que aún tenemos que mejorar varios aspectos, por ejemplo en el frente, ser más efectivos, pero estamos contentos con el resultado porque las victorias dan confianza", señaló.

Ignacio Ambriz reconoció que la constancia ha sido la principal característica del León en el certamen.

"Faltan partidos, pero hoy estoy satisfecho, porque nos mantenemos dentro de los primeros cuatro lugares y eso habla de una regularidad y un estilo de juego, pero al final esto no acaba aquí. No me incomoda ser líder, pero lo importante es mantenernos".

El timonel también destacó el desempeño de su defensiva; la mejor del campeonato con cuatro tantos recibidos en ocho juegos.

"Hay cosas que aún no me gustan. Rescato el esfuerzo de los jugadores ante un equipo que nos jugó al contra ataque y lo mejor es que no recibimos gol y debemos mantener esa seguridad defensiva que hemos mostrado", agregó.

Ignacio Ambriz también habló del próximo partido del León ante los Tigres.

"Tenemos suficientes días para recuperarnos y pensar en Tigres, preparar al equipo para recibir a un gran equipo como ese Tigres, en este momento estamos tranquilos porque ya habrá tiempo de planear lo que viene", concluyó.

En la fecha nueve del certamen, León recibirá a los Tigres el próximo miércoles, Necaxa visitará a San Luis un día después.