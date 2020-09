2-1. Colombiano Castillo guía al Tijuana a triunfo sobre el campeón Monterrey

Contenido relacionado

El argentino Guede advierte que si Tijuana no corre no le va a ganar a nadie

Tijuana (México), 4 sep (EFE).- El argentino Pablo Guede, entrenador del Tijuana del fútbol mexicano, reconoció este viernes, luego del triunfo de sus dirigidos 2-1 sobre Monterrey, que su equipo debe entender que si no corre, no le ganará a nadie.

"No sólo fue sacrificio, en otros partidos también hemos hecho sacrificios; hoy la lección que tenemos que aprender es que si no corremos no somos nadie, si no corremos no le ganamos a nadie", dijo el técnico al final del juego de la fecha ocho del Apertura 2020.

Xolos de Tijuana venció en casa a Rayados del Monterrey gracias a un doblete del delantero colombiano Fabián Castillo, quien salió lesionado en el segundo lapso; por el equipo visitante marcó el argentino Rogelio Funes Mori.

El estratega subrayó que lo que cambió respecto al cotejo de la jornada siete en que Pumas les ganó por 3-0 fue que en este duelo sí fueron efectivos.

"La diferencia frente a otros partidos fue que fuimos más contundentes y mejoramos en defensa. Ya nos han castigado en la última línea, por eso digo que el sacrificio en este equipo no se elogia", recalcó.

Pablo Guede resaltó la importancia de este triunfo para afianzar su sistema en la mente de sus dirigidos.

"Siempre un triunfo anima a trabajar, pero creo que sirve más para el convencimiento de lo que tenemos que hacer. Somos un equipo joven y eso no se puede negociar, me da lo mismo perder, pero no podemos negociar el sacrificio de esta camiseta", insistió.

El argentino negó que este partido sea el mejor jugado por su conjunto en el campeonato y confesó que él se queda con el de la fecha cinco que perdieron 2-1 con el León.

"No, a mí me gustó mucho el de León, a pesar de que perdimos, ése sí es el mejor partido que hemos jugado hasta ahora por la manera en que nos paramos en la cancha", indicó.

Con el triunfo, Tijuana llegó al undécimo lugar con 10 unidades que ha conseguido gracias a tres victorias, un empate y cuatro derrotas; Rayados, por su parte, se mantuvo en el sexto con 12 puntos.

En la fecha nueve del Apertura 2020, Tijuana visitará a Mazatlán FC el próximo miércoles y Monterrey recibirá al Atlas un día antes.