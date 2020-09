Campaña en México busca alertar sobre signos tempranos del mieloma múltiple

México, 5 sep (EFE).- Una campaña en México busca sensibilizar a la población sobre el mieloma múltiple, la importancia de los signos de su detección oportuna y de los altos costos que representa la enfermedad para los pacientes que la padecen.

"Queremos que la sociedad ponga atención a los posibles signos que pueden indicar el inicio de la enfermedad", dijo a Efe Paulina Rosales, directora general de la Asociación Unidos Pro Trasplante de Médula Osea en el marco del Día Mundial de Mieloma Múltiple, este 5 de septiembre.

La iniciativa, que circula en redes sociales, se llama "Ponle atención al CRAB", la cual utiliza el acrónimo en inglés de los síntomas característicos del padecimiento: hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y debilidad ósea.

"Son los principales síntomas que se presentan en pacientes con mieloma múltiple", refirió.

La campaña busca contrarrestar el diagnóstico tardío, ya que los pacientes, al inicio de la enfermedad, no pueden detectar los signos del padecimiento y tardan entre 6 meses y dos años en llegar al diagnóstico.

"Por ello llegan en etapas 3 y 4, cuando poco se puede hacer y ya tienen una baja calidad de vida", argumentó.

El mieloma múltiple es un cáncer en la sangre, específicamente en las células plasmáticas que son las precursoras de los anticuerpos que ayudan al organismo a combatir cualquier virus, bacteria o cuerpo extraño que entra al organismo.

De acuerdo con datos del Observatorio Global de Cáncer (GLOBOCAN), una base estadística de cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mieloma múltiple es el segundo tipo de cáncer en la sangre más común y representa el 1 % de todos los cánceres a nivel global.

En 2018 se reportaron 376.000 casos en el mundo, mientras que en México, según datos del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) en 2017 fueron diagnosticados 2.965 pacientes con esta enfermedad.

El mieloma múltiple se produce en la médula ósea y puede afectar a los huesos, especialmente la pelvis y la columna vertebral y es un cáncer con mayor incidencia en personas de más de 65 años de edad, aunque se han presentado casos en adultos jóvenes.

Aunque hasta el momento esta enfermedad no tiene cura, cuando se tiene un diagnóstico temprano, se puede tener un tratamiento que dé calidad de vida a los pacientes.

"Se puede convertir en una enfermedad crónica. Sin embargo, en las últimas etapas se usan medicamentos de última generación los cuales son sumamente caros por lo que es imposible para los pacientes pagarlos", afirmó.

Además, actualmente, los pacientes que no cuentan con seguridad social no pueden acceder a los tratamientos ya que aún no son considerados una enfermedad catastrófica -que causa gastos incosteables por los pacientes- en el recién creado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Es por ello que, Rosales apuntó: "vale más un diagnóstico temprano" que tener que preocuparse por el tratamiento y el riesgo de perder la vida.

Este año, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de esta enfermedad, el Congreso mexicano iluminará su fachada en honor a los pacientes, así como el edificio de la Secretaría de Gobernación del estado de Guanajuato.

Mientras que la Asociación Unidos Pro Trasplante Médula Osea realizará talleres virtuales para pacientes, personal médico y tomadores de decisiones para sensibilizar sobre la importancia de atender y tratar esta enfermedad.