Niño prodigio del fútbol mexicano reconoce que no disfrutó de niñez

Ciudad Juárez (México) 6 sep (EFE).- El centrocampista Martín Galván, considerado alguna vez como el niño prodigio del fútbol mexicano, confesó este domingo que perdió su niñez debido a su apresurado debut como profesional y la fama que lo rodeó.

Galván tuvo un desarrollo precoz y debutó con el Cruz Azul en el 2009 cuando tenía 15 años y 8 meses.

"Viví cosas fuertes que no supe sobrellevar, al final era un chiquillo que perdió su esencia, su niñez; fue un crecimiento fuera de lo normal. Al final fue un duro aprendizaje que sirve en la vida", confesó a EFE.

Nacido en Acapulco, Guerrero, puerto turístico del Pacífico mexicano, Galván hizo explosión en el fútbol mexicano al debutar en Primera División con Cruz Azul cuando aún era un niño, sin embargo, nunca pudo consolidarse.

"A una corta edad viví cosas que hicieron cambiar mi mentalidad. Tuvo ventajas y desventajas debutar tan joven. Hoy a los 27 años sé cosas que otras personas del fútbol con mis años no saben, esa es una parte positiva", señaló el jugador del Juárez FC de México.

El técnico uruguayo Sergio Markarian fue quien le dio la oportunidad en un partido ante Necaxa, pero después, volvió a las divisiones sub'17 y sub'20 y encalló en segunda división con la filial de Cruz Azul, lo que no supo asumir.

"Pensaba que tenía que ser titular, jugar a fuerzas. Eso estuvo mal, pasaba por etapas de inmadurez pero en ese tiempo era complicado de entenderlo. Hoy esa presión que viví desde pequeño me ha hecho ser quien soy. Recuerdo que al cumplir 18 años estaba desesperado por jugar, cosa irreal porque apenas empezaba".

Al no encontrar su camino en Cruz Azul, emigró al Correcaminos en el 2014, pasó por Atlante, Reynosa y Cancún, todos en segunda división, sin volver a ser relevante en el fútbol mexicano. En 2017, apostó por el Salamanca de la tercera división en España.

"Salamanca fue lo mejor que me pudo pasar. Acá en México estaba perdido, las cosas las intentaba y no me salían, se dio la oportunidad de ir a España y no lo dudé", reveló.

Luego de tres años en España, regresó a México a la Primera División.

"Aprendí y valoré. A los 15 años creía en cosas que pensaba eran normales. Cuando regresé a México y pisé por primera vez la cancha del Juárez, para mí fue como la primera vez porque regresó una ilusión que está vez valoro", concluyó.

En el Apertura 2020, Galván lleva 70 minutos jugados en dos partidos, 68 en la derrota del Juárez ante Cruz Azul, 3-2 en la quinta jornada, y dos en el revés 0-2 ante el Guadalajara, en la cuarta fecha.