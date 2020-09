1-0. El uruguayo Rodríguez da triunfo a Cruz Azul, que regresa al liderato

Contenido relacionado

El uruguayo Pezzolano, dolido porque Pachuca perdió por un error

México, 10 sep (EFE).- El uruguayo Paulo Pezzolano, entrenador del Pachuca del fútbol mexicano, se reconoció dolido este miércoles, porque su conjunto cayó 1-0 ante Cruz Azul por un error en el torneo Apertura 2020.

"Soy autocrítico; el equipo jugó bien ante un rival duro, incluso en el segundo tiempo fuimos superiores, y perdimos por un detalle, por un error carísimo en un juego que debimos empatar", dijo el técnico al final del duelo de la fecha nueve del campeonato.

El duelo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México fue cerrado en el primer tiempo. En el complemento, Pachuca dominó, pero no capitalizó sus oportunidades y en tiempo agregado el uruguayo Jonathan Rodríguez marcó el 1-0 para Cruz Azul.

Pezzolano subrayó la mala puntería de sus artilleros frente al arco del equipo local.

"Ofensivamente no fue malo el partido, pero no estuvimos finos en la zona final, tuvimos oportunidades, controlamos la pelota, hicimos un buen partido. Es una lástima no llevarnos el resultado. Nos vamos con ese sabor amargo de haber hecho bien las cosas, pero sin nada".

A pesar de la derrota, el estratega subrayó que su equipo ha evolucionado en el torneo y la muestra es que, a pesar de la derrota, Pachuca se mantuvo quinto del certamen con 14 puntos; producto de cuatro victorias, dos empates y tres descalabros.

"En funcionamiento estamos creciendo, por ese lado vamos tranquilos, estamos en los primeros lugares, pero aún podemos mejorar; queremos ser un equipo duro de principio hasta el final de cada partido", agregó.

Pezzolano habló de la lesión del centrocampista mexicano Jorge Hernández, a quien, en una jugada, se le trabó el tobillo derecho en el césped y tuvo que salir de cambio para ser llevado al hospital.

"En principio podría ser una fractura y es una perdida importante para nosotros, no será fácil de sustituir; ahora sólo nos queda desearle buena recuperación. Aún hay que esperar los estudios para saber la gravedad de la lesión", concluyó.

En la jornada 10 del Apertura 2020, Pachuca recibirá al Monterrey el próximo lunes.