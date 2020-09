Pérez: "Ahora haré esta carrera; después tomaré decisiones sin precipitarme"

Redacción deportes, 11 sep (EFE).- El mexicano Sergio Pérez, que el miércoles anunció que no seguirá en Racing Point -que el año que viene será Aston Martin, un equipo en el que lo sustituirá el alemán Sebastian Vettel-, dijo este viernes en Mugello (Italia), sede del Gran Premio de la Toscana, el noveno del Mundial de F1, que se centrará "en esta carrera" y que luego pensará y tomará "decisiones sin" precipitarse.

"Me comunicaron el miércoles la decisión. Yo pensaba que seguiríamos trabajando juntos, pero estoy relajado y ahora me puedo ocupar del futuro. A ver si hay algo que me motive para seguir en la Fórmula Uno", explicó 'Checo' en Mugello al canal de televisión alemán 'ntv'.

"Estoy tranquilo; estoy en una buena posición", explicó Sergio, nacido hace 30 años en Guadalajara. "Hay opciones, algunas de ellas me han sorprendido incluso a mí mismo", apuntó.

"Pero ahora me centraré en esta carrera", explicó en Mugello el el bravo piloto tapatío.

"Luego ya empezaré a mirar y a pensar. Y más tarde, sin prisas, ya tomaré una decisión", añadió 'Checo' Pérez.