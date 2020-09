Uruguayo Rivero confiesa que trabaja en Cruz Azul para llegar a su selección

México, 11 sep (EFE).- El uruguayo Ignacio Rivero, centrocampista del Cruz Azul, reconoció este viernes que espera que su paso por uno de los equipos más populares del fútbol mexicano lo catapulte a la selección de su país, dirigida por Óscar Washington Tabárez.

"El sueño de todo futbolista es representar a su país, pero para que eso llegue, primero tengo que afianzarme en Cruz Azul, hacer bien las cosas para que llegue el llamado a la selección; lo anhelo y trabajaré para que suceda", expresó en rueda de prensa.

Rivero, de 28 años, comparte vestuario con su compatriota Jonathan Rodríguez, quien se ganó llamados a la selección uruguaya al ser el delantero estrella del Cruz Azul, el equipo más dominante en México en 2020.

A diferencia de Rodríguez, a Rivero, quien llegó como refuerzo a 'La Máquina' para este Apertura 2020, le ha costado ganarse un lugar en el esquema de su compatriota Robert Dante Siboldi. El pasado miércoles, en la novena fecha ante el Pachuca jugó su primer duelo como titular.

"(Ser titular) es un proceso, un trabajo de todos los días que requiere no bajar los brazos. El equipo venía jugando bien desde hace tiempo, era yo el que se tenía que adaptar al sistema de juego, estoy feliz, pero consciente de que puedo mejorar", señaló.

Rivero, quien llegó a México en el Clausura 2018 al fichar con el Tijuana, equipo en el que llegó a ser capitán, explicó que Siboldi le pidió en el partido ante Pachuca mantener el equilibrio en el medio campo al sustituir a Rafael Baca.

"Al ser suplente de Baca aprendí mirándolo desde afuera, es un jugador interesante, entré a cumplir mi función de dar lo mejor dentro del campo y si me tocaba soltarme al ataque, bienvenido, pero lo importante era el equilibro", compartió.

A pesar de que Cruz Azul se ha mantenido entre los tres primeros lugares desde la quinta jornada del Apertura, para Rivero no han alcanzado su mejor rendimiento deportivo.

"Este equipo no tiene techo y cuenta con buena actitud. Tenemos que afinar en los últimos metros de la cancha, creamos situaciones y fallamos. Tijuana (su próximo rival) es una plaza jodida, a los equipos no les gusta ir por lo que significa jugar en pasto sintético, pero no tengo dudas, haremos un gran partido", expresó.

El Cruz Azul, segundo en la clasificación, visitará el domingo en la décima jornada al Tijuana, decimotercero en la tabla, que en cinco partidos como local sólo ha perdido uno.