Montes renuncia a la selección mexicana por falta de oportunidades de Martino

León (México), 17 sep (EFE).- El centrocampista Luis Montes, del León del fútbol mexicano, renunció este jueves a la selección mexicana por falta de oportunidades del entrenador argentino Gerardo Martino cuando ha sido convocado.

"Tomé la decisión de no ir a la selección, la última convocatoria que recibí hablé con Martino terminando, le dije que mi intención era no ir más. A veces estoy 10-12 días por allá y regreso sin ritmo, un poco desmotivado porque no me toca jugar y uno va con esa ilusión", explicó en un video difundido por el León.

Montes, quien fue incluido en el once ideal de la Liga Mx a la mitad de la fase regular Apertura, ha sido tomado en cuenta durante el proceso de Martino en el 'Tri', sin embargo apenas participó en siete partidos, uno como titular.

"No tenía nada qué hacer en la selección, mi lugar tenía que ser ocupado por un joven, que fuera por la experiencia, por las vivencias; nadie es indispensable en la selección, mucho menos yo que he tenido poca o nula participación en este proceso", reconoció Montes.

El centrocampista de 34 años es uno de mejor nivel en el Apertura 2020; es el segundo con más pases acertados con 530 y el segundo que más faltas recibe, con 33, por su buen manejo de la pelota en el medio campo.

A pesar de sus números, Montes no salió en la lista que Martino dio a conocer el miércoles y que servirá como base para el partido amistoso ante Costa Rica el 30 de septiembre.

"Nadie te garantiza que vas a jugar, pero pedía que por lo menos se me diera la oportunidad de competir y no se me daba, no entendía qué tenía que hacer para recibir minutos, es respetable la decisión del entrenador", señaló.

Durante su paso con la selección, Montes participó en dos Copas del mundo y ganó la Copa Oro en 2019.

"Me quedo tranquilo. Las veces que me ha tocado jugar lo he hecho bien, me han tocado pocos minutos, pero cuando he entrado anoté goles, puse asistencias. En otros procesos también he dejado todo, ahora no me ha tocado la oportunidad de jugar", expresó.

A pesar de contar 34 años, Montes aseguró estar en buen estado físico, enfocado en llevar al León, tercero en la clasificación del Apertura, a otro título.

"Me siento bien física y anímicamente, dejé de lado ese momento, me enfoqué en trabajar en el club, estoy listo para darle más alegría a la afición y ganar un campeonato para dejar grandes cosas para cuando me retire", concluyó.