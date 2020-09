López Obrador exige a intelectuales críticos con su gobierno que se disculpen

México, 18 sep (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió este viernes contra el manifiesto de intelectuales que sostienen que la libertad de expresión está en riesgo en el país y les exigió disculpas por no haber levantado la voz frente a los gobiernos anteriores,

"Todo este grupo siempre apoyó la política neoliberal y ahora se sienten ofendidos cuando deberían de ofrecer disculpas porque se quedaron callados cuando se saqueó al país", dijo el mandatario, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El manifiesto, titulado "Esto tiene que parar", está firmado por 650 intelectuales, artistas y científicos que advierten que la libertad de expresión "está bajo asedio" por el discurso de López Obrador.

Lo suscriben personalidades como los historiadores Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, poetas como Homero Aridjis, Javier Sicilia y Carmen Boullosa, o cineastas como Arturo Ripstein, entre otros.

"Sacaron otro desplegado hablando que se afecta la libertad de expresión. No sé cómo se les afecta si sacan un desplegado quienes guardaron silencio cómplice durante las atrocidades del período neoliberal y sale el desplegado en todos los medios de comunicación", reprochó este viernes el presidente.

López Obrador sostuvo que las sucesivas Administraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) mantuvieron el "control absoluto" de los medios de comunicación, que la prensa estaba "vendida" y que estos intelectuales eran "bien atendidos por el Gobierno".

"Nosotros no vamos a censurar a nadie, no vamos a perseguir a nadie, van a tener siempre garantizadas todas sus libertades. No somos autoritarios. No es el caso de los Gobiernos que ellos apoyaban", expresó.

Además, López Obrador dijo ser el presidente mexicano "más atacado" desde Francisco I. Madero, asesinado en 1913.

El mandatario, que ofrece una conferencia de prensa diaria desde que asumió el poder en 2018, suele arremeter contra la prensa crítica, a la que tacha de "conservadora" y "fifí".

Mantiene especialmente una disputa con el periódico Reforma, al cual tachó recientemente de "pasquín inmundo".

En el desplegado, los intelectuales señalaron que el discurso de López Obrador "agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante".

Recientemente, el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, nombrado por López Obrador, dijo a los medios que les recomendaba a críticos como los historiadores Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, que mejor se cambiaran de país si no les gustaba este gobierno.

El pasado julio, varios intelectuales firmaron otro documento titulado "Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia", un texto que López Obrador dijo que daba "pena ajena".