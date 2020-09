Awgust encuentra su identidad como solista y visita sus orígenes

México, 18 sep (EFE).- El cantante estadounidense Awgust emprende una nueva etapa musical, esta vez como solista, en la que explora sonidos de sus orígenes que van del pop más tradicional a las influencias latinas de sus padres.

Thomas Augusto, mejor conocido como Awgust, nació en 1991 en Arlington (Texas, Estados Unidos), sin embargo en su sangre corre sangre latina al ser hijo de padres venezolanos, quienes le enseñaron a hablar español.

"Yo crecí en la época de cuando el pop era grandísimo, Britney Spears, Christina Aguilera, Backstreet Boys, son estas canciones más grandes del universo las que me inspiraron, pero Elton John, Fleetwood Mac, No Doubt, el ska, el hip hop y la música latina de mis padres también me formó", contó el cantante en una entrevista con Efe.

Con este contexto musical, Awgust se enfrentó al mundo y aunque este 2020 debutó con el tema bilingüe "Never" junto a la cantante Sofía Reyes, su primer acercamiento a la industria del espectáculo fue años atrás cuando se unió a la agrupación juvenil Midnight Red.

Con 17 años, Awgust comenzó su carrera en los escenarios y tras la desintegración del grupo, se vio con la necesidad ocuparse en algo y fue así como comenzó a escribir canciones para artistas entre las que destacan "R.I.P" de Sofía Reyes, Anitta y Rita Ora o "Idiota", también de Reyes.

"Estaba en una banda y cuando terminó empecé a pensar que tenía que hacer algo con mi vida y me puse a escribir como para sobrevivir, mis mánagers me pusieron en contacto con Sofía y escribí con ella un par de canciones que le fueron muy bien", aseguró.

De ahí surgió amistad con la mexicana y, mientras en solitario escribía "Never", se dio cuenta de que sería una buena canción para cantar a dueto con Reyes.

Sus productores son artistas como Tainy y Tommy Mottola y asegura que trabajar con ambos ha sido una grata experiencia que lo motiva a seguir sus instintos y creer en él mismo.

"Tainy tiene una historia increíble, me encanta y lo que hace está muy mi gusto, lo que estamos haciendo con este sabor que tiene Awgust que me emociona mucho", consideró el cantante.

Por su parte, sabe de la importancia que tiene trabajar al lado de alguien como Mottola.

"Él me apoya muchísimo y quiere que sea yo mismo, no quiere cambiar nada de mí, quiere tener una persona así, apoyarte así y verte como tú eres, es increíble", señaló.

ENTRE DOS CULTURAS

El haber comenzado su carrera con un tema bilingüe denota la importancia que el cantante le da a sus raíces. Desde su punto de vista, el tener estos dos orígenes lo ha hecho reflexionar sobre quién es y cómo eso determina su quehacer musical.

"Esos dos elementos como ¿qué es ser americano?, ¿qué es lo latino? Me ha dado chance de conocer esas dos culturas juntas. Crecí en una casa donde se hablaba en español y yo respondía en inglés, entonces pienso que soy el híbrido de lo que es ser americano (estadounidense), en la música que estoy haciendo también hay algo latino y me gusta", explicó.

A pesar de que aún no sale otro sencillo que muestre más sobre el estilo del cantante, Awgust está convencido: "si te gusta 'Never', te va a gustar el disco", pues considera que es una buena carta de presentación sobre su proyecto.

"Mucho del álbum viene de esta época, estoy en este camino buscando quién soy yo como persona, como artista, y mucho del disco fue una forma de entenderlo, hay mucho 'beat' en mis canciones pero no son de fiesta tampoco, es un disco muy emocional que me hace sentir como un adolescente de nuevo", aseguró.