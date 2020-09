2-3. Cruz Azul salta al liderado con doble del uruguayo Jonathan Rodríguez

Contenido relacionado

Siboldi destaca la resiliencia del Cruz Azul

Mazatlán (México), 19 sep (EFE).- El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, destacó la resiliencia de su equipo para remontar el marcador y derrotar 2-3 al Mazaltán en la undécima fecha del Apertura 2020.

"Destaco las ganas de ganar, si bien al inicio se cometió un error por el estado de la cancha (el 0-1 del brasileño Camilo Sanvezzo al minuto 1), se supieron reponer para trabajar el partido y nunca bajar los brazos hasta el final", señaló el estratega tras la victoria que catapultó a 'La Máquina' al primer lugar de la tabla.

Cruz Azul empató el partido al minuto 15 con gol de Santiago Giménez y ampliar su ventaja 1-3 con un doblete del uruguayo Jonathan Rodríguez después de anotar dos penaltis hasta que al 95 otro tiro desde los once pasos marcado por Mario Osuna puso cifras definitiva por 2-3.

El partido tuvo polémica arbitral porque en el primer gol de Rodríguez, el delantero tocó dos veces la pelota en el penal, tanto que debió anularse.

"No puedo decir que el árbitro tenga desconocimiento de la regla, entiendo que debe conocerla. En el VAR (videoarbitraje) la revisaron y le dieron la indicación que fue válido el gol y tengo entendido que no consideraron que la tocó dos veces, pero no he visto la repetición", explicó el técnico de 54 años.

Siboldi celebró la convocatoria con la selección mexicana, dirigida por el argentino Gerardo Martino, de Giménez, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda y Luis Romo, además de la de Rodríguez con Uruguay y de la de Juan Escobar con Paraguay.

"Santi está cumpliendo con su desempeño, algo ve el entrenador de la selección para darle oportunidades, así como a Alvarado, Orbelín y Luis, que hacen un gran campeonato, al igual que Jonathan y Juan Escobar. Estos llamados me dan a entender que todo lo que se hace en el club se ve reflejado afuera", expresó.