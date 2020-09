Ecuatoriano Estrada asegura tener mejor sinergia con su compatriota Plata

Toluca (México), 22 sep (EFE).- El ecuatoriano Michael Estrada, delantero del Toluca mexicano, aseguró este martes tener una mejor sinergia con su compatriota Joao Plata, quien el domingo pasado le dio una asistencia para su tercer gol del torneo Apertura 2020.

"Me entiendo un poco más con Joao, pero no porque me dio el pase y yo hice el gol vamos a jugar; eso lo decide el técnico (José Manuel de la Torre). Aquí estamos para apoyar a todos, juguemos o no", dijo en rueda de prensa.

El Toluca fichó para este torneo a Plata para que fuera una de sus figuras en la ofensiva. Sin embargo, el jugador de 28 años ha sido irregular en el Apertura al sumar 5 partidos en los que totaliza 91 minutos, con apenas 1 asistencia.

Estrada, de 24 años, llegó al Toluca en el Clausura 2020 y desde ese momento suma 9 goles y 3 asistencias en 24 duelos disputados.

El atacante se dijo satisfecho por su tercera diana en el actual torneo, aunque lamentó que el Toluca cayera por 1-2 ante el Santos Laguna en la undécima jornada.

"Marqué el gol, pero no sacamos un buen resultado; lo bueno del fútbol es que hay revanchas. Hay que seguir trabajando y tener la mentalidad ganadora", señaló el oriundo de Guayas.

Los dirigidos por De la Torre acumulan una racha de cinco duelos sin ganar, cuatro de éstos con derrotas y ocupan la undécima posición de la tabla

El próximo jueves visitan al Pachuca, quinto lugar, en la duodécima fecha.

"La única forma de sacar esto adelante es seguir trabajando y no agachar la cabeza. El jueves tenemos una oportunidad, esperemos ya ganar porque estamos preocupados por lo que pasamos", comentó Estrada.

Michael aseguró que en la semana estudian al Pachuca confiados en derrotarlo y con ello terminar con las críticas por parte de la afición, que se ha hecho presente en los entrenamientos del Toluca para reclamar mejores resultado.

"Sabemos que la hinchada está enojada, y nosotros con nosotros mismos, porque es complicado pasar por una situación así; esperemos olvidar lo que pasó", concluyó.